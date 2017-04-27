Лабораторный анализ ПСА общий – тест на определение общего количества простатспецифического антигена – позволяет определить концентрацию в крови человека сериновой протеазы. Это вещество выделяется предстательной железой и позволяет диагностировать различные патологии этого органа. Подробную информацию о роли ПСА в жизнедеятельности человеческого организма вы можете найти на официальном сайте Центра молекулярной диагностики www.cmd-online.ru.
Цели проведения исследования
Тест на определение общего количества простатспецифического антигена используется врачами в следующих целях:
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Диагностика различных патологий предстательной железы воспалительного характера. Результаты теста дают возможность определить заболевание еще на ранних стадиях его развития.
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Определение возможности ишемии или инфаркта этого органа.
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Диагностика опухолевых образований злокачественного характера в предстательной железе.
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Разграничение рака предстательной железы и других заболеваний со схожими внешними симптомами – воспаления мочевой системы, доброкачественных опухолей.
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Определение эффективности лечения рака с помощью лекарственных препаратов или после хирургического вмешательства.
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Проверка предстательной железы для своевременного определения рецидивов раковых опухолей.
Повышение общего количества ПСА в крови может быть вызвано увеличением массы предстательной железы, простатитом, аденомой этого органа, массажем простаты (ездой на велосипеде) или эякуляцией за сутки до сдачи биологического материала.
Если результат отрицательный и количество вещества минимально, можно говорить о высокой эффективности терапии либо отсутствии риска возникновения заболеваний органа.
Как подготовиться к анализу
Достоверность теста может быть обеспечена только в случае, если за 10 дней до посещения центра диагностики пациенту не проводился массаж простаты.
Где сдать анализ
Сдать биологический материал для проведения анализа вы можете в Центре молекулярной диагностики CMD. Все проводимые исследования конфиденциальны. Записаться на определенное время и дату можно по телефону. Забор биологического материала производится безболезненно, результаты предоставляются на следующий рабочий день. Наличие современного лабораторного оборудования и опытные сотрудники, выполняющие анализ, гарантирует абсолютную достоверность теста.