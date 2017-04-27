ПСА общий

Лабораторный анализ ПСА общий – тест на определение общего количества простатспецифического антигена – позволяет определить концентрацию в крови человека сериновой протеазы. Это вещество выделяется предстательной железой и позволяет диагностировать различные патологии этого органа. Подробную информацию о роли ПСА в жизнедеятельности человеческого организма вы можете найти на официальном сайте Центра молекулярной диагностики www.cmd-online.ru.

Цели проведения исследования

Тест на определение общего количества простатспецифического антигена используется врачами в следующих целях:

Диагностика различных патологий предстательной железы воспалительного характера. Результаты теста дают возможность определить заболевание еще на ранних стадиях его развития. Определение возможности ишемии или инфаркта этого органа. Диагностика опухолевых образований злокачественного характера в предстательной железе. Разграничение рака предстательной железы и других заболеваний со схожими внешними симптомами – воспаления мочевой системы, доброкачественных опухолей. Определение эффективности лечения рака с помощью лекарственных препаратов или после хирургического вмешательства. Проверка предстательной железы для своевременного определения рецидивов раковых опухолей.

Повышение общего количества ПСА в крови может быть вызвано увеличением массы предстательной железы, простатитом, аденомой этого органа, массажем простаты (ездой на велосипеде) или эякуляцией за сутки до сдачи биологического материала.

Если результат отрицательный и количество вещества минимально, можно говорить о высокой эффективности терапии либо отсутствии риска возникновения заболеваний органа.

Как подготовиться к анализу

Достоверность теста может быть обеспечена только в случае, если за 10 дней до посещения центра диагностики пациенту не проводился массаж простаты.

Где сдать анализ

Сдать биологический материал для проведения анализа вы можете в Центре молекулярной диагностики CMD. Все проводимые исследования конфиденциальны. Записаться на определенное время и дату можно по телефону. Забор биологического материала производится безболезненно, результаты предоставляются на следующий рабочий день. Наличие современного лабораторного оборудования и опытные сотрудники, выполняющие анализ, гарантирует абсолютную достоверность теста.