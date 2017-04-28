Крупный производитель молока нарастил прибыль в 2,1 раза

Агрохолдинг “Индустриальная молочная компания” (ИМК) в 2016 году увеличил чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом до $21,8 млн.

Согласно финансовому отчету компании ее выручка в прошлом году сократилась на 11% — до $124,74 млн. Валовая прибыль снизилась на 18% — до $60,93 млн, операционная — на 21%, до $45,99 млн.

Показатель EBITDA за 2016 год составил $59 млн, что на 10% ниже, чем в 2015 году.

По итогам прошлого года ИМК сократил выручку от реализации кукурузы на 19% — до $75,99 млн, молока — на 19%, до $3,02 млн, подсолнечника — увеличил на 1%, до $24,65 млн, пшеницы — на 12%, до $9,89 млн.

Чистый долг агрохолдинга в 2016 году сократился на 20,3% по сравнению с 2015 годом — до $87,21 млн.

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, является одним из крупнейших производителей молока в Украине. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Инф. finance.ua