В этом году для участия в ВНО зарегистрировались более 240 тыс. человек Опубликовано: В этом году для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировались 240 881 человек. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает корреспондент УНН.

“В этом году для участия в тестировании внешнего независимого оценивания зарегистрировано 240 881 человек. Из них 192 778 человек — выпускники общеобразовательных учебных заведений 2017 года. В прошлом году было зарегистрировано 267 172 человек, из которых 200 510 человек выпускники учебных заведений 2016 года”, — сообщил В.Карандий.

Он отметил, что больше всего участников ВНО зарегистрировано для прохождения теста по украинскому языку и литературе — 239 945 человек, истории Украины — 182 219 человек, математике — 113 113 человек. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество лиц, которые будут сдавать в этом году биологию и географию.

По его словам, с 28 апреля на информационных страницах всех участников будут размещены приглашения-пропуска с указанием адреса пунктов проведения ВНО для прохождения тестирования по избранному предмету.

“Участникам ВНО необходимо самостоятельно распечатать приглашение-пропуск со своей информационной страницы, которая находится на сайте Украинского центра. Кроме этого, адреса пунктов прохождения тестирования будут размещены в мобильном приложении „Мое ВНО“, которое уже несколько месяцев работает”, — сообщил он. Елена Петренко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

