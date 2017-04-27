Методика терапии оказалась эффективной против болезни Паркинсона Опубликовано: Новая методика лечения болезни Паркинсона успешно прошла первые клинические испытания, что вселяет в представителей медицинского сообщества определенную надежду на прорыв в плане борьбы с данным заболеванием. Специалисты научили пациентов на ранних стадиях развития недуга управлять конкретными областями своего мозга, отвечающими за движения, посредством одних лишь волевых усилий.



Проведенные впоследствии тесты продемонстрировали, что состояние многих больных улучшилось после этого на треть. Исследование, организованное группой ученых из Университета Кардиффа, уже приковало к себе самое пристальное внимание крупнейших мировых медицинских институтов.



Контрольная группа состояла из 10 пациентов, находившихся на ранней стадии развития болезни – новая методика была испробована на пятерых, в то время остальные пять снабжали исследователей базовой информацией по динамике развития болезни Паркинсона. Испытуемые были подключены к аппарату магнитно-резонансной томографии (МРТ), который отслеживал активность различных областей их головного мозга. Сперва контрольной группе было предложено сделать несколько простых движений, чтобы отследить те области головного мозга, которые ответственны за моторику. Далее ученые предложили испытуемым мысленно провести определенные сложные двигательные действия с целью помочь им максимально активировать работу конкретных отделов головного мозга. Таким образом, данная техника получила название “методики обратной нейронной связи”, поскольку представляет собой, по сути, искусственное моделирование двигательных функций с целью укрепление связи мозга с телом.



Исследователи отмечают – с помощью указанной методики болезнь Паркинсона невозможно вылечить, но зато это может существенно улучшить качество жизни пациентов, и в значительной степени затормозить, а возможно, и полностью остановить развитие заболевания. Помимо всего прочего огромным плюсом новой техники является то, что она основана исключительно на комплексе определенных упражнений, и не предполагает использование никаких лекарственных препаратов, то есть одновременно и не сопряжена с различными побочными эффектами.

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