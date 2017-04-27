Содержащиеся в слюне бактерии помогут выявить панкреатический рак Опубликовано: Пара бактерий в слюне связаны с панкреатическим раком и хроническим панкреатитом, согласно исследованию, результаты которого опубликованы в онлайновом выпуске «Gut».



Согласно ведущему автору доктору Джеймсу Дж. Фарреллу (James J. Farrell, MD) (UCLA David Geffen School of Medicine in Los Angeles, California) ключевое обнаружение состоит в доказательстве принципа, что различия в микрофлоре слюны могут служить неинвазивным биомаркером для диагностики и дифференциации панкреатического рака и хронического панкреатита.



Авторы использовали тест HOMIM (human oral microbe identification microarray), чтобы исследовать микрофлору слюны у 10 пациентов с резектабельным панкреатическим раком, и у 10 подобранных здоровых субъектов, составивших контрольную группу. Для идентификации бактериальных разновидностей или групп применялась количественная полимеразная ценная реакция в реальном времени (qPCR); бактерии-кандидаты были валидизированы с помощью ПЦР слюны 28 пациентов с панкреатическим раком, 27 - с хроническим панкреатитом, и 28 субъектами контроля.



Начальный анализ идентифицировал 31 бактериальную разновидность или групп, которые были выше в слюне пациентов с панкреатическим раком, чем у субъектов из группы контроля, и 25, которые были ниже. Две из 6 бактерий-кандидатов, валидизированных в независимых образцах, присутствовали в значительно отличающихся уровнях в обеих группах: Neisseria elongata и Streptococcus mitis. Кроме того, 2 бактерии (Granulicatella adjacens и S mitis) присутствовали в различных уровнях у пациентов с хроническим панкреатитом и субъектов контроля.



После объединения N. elongata и S. Mitis, эта пара бактерий отличала пациентов с панкреатическим раком от субъектов контроля с чувствительностью 96,4 % и специфичностью 82,1 %.



Авторы пишут, что, «полученные данные, вместе с ассоциацией между хроническим панкреатитом и панкреатическим раком, предполагают, что связь между изменениями микрофлоры в полости рта и заболеваниями поджелудочной железы может, вероятно, быть причинной, а не реактивной».

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