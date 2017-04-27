Заходи із підвищення екологічної безпеки на території зони відчуження будуть продовжені у 2017 році Опубликовано: Одним із пріоритетів діяльності Уряду в природоохоронній сфері залишається реалізація заходів, які сприяли підвищенню рівня екологічної безпеки на території зони відчуження. Про це заявив Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак у Чорнобилі, де сьогодні відбуваються заходи щодо вшанування пам’яті ліквідаторів техногенної катастрофи на ЧАЕС.

Він зазначив, що завдяки щоденній роботі з подолання наслідків катастрофи, у зоні відчуження підтримується високий рівень екологічної безпеки. Голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук також підтвердив, що зона відчуження стала набагато безпечнішою.

«Завдяки щоденній боротьбі з наслідками катастрофи протягом 31 року, безпека в зоні підтримується на високому рівні. Перенесення радіоактивних елементів з території зони не перевищує допустимих норм», - акцентував Віталій Петрук.

За словами Віталія Петрука, до кінця 2017 року має бути реалізовано кілька важливих міжнародних проектів. Зокрема, введення в експлуатацію НБК для зруйнованого 4-го енергоблока та виконання основних робіт на СВЯП-2.

Водночас Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак підкреслив, що ці заходи з підвищення рівня екологічної безпеки у зоні відчуження є надважливим завданням як для українського Уряду, так і міжнародних партнерів.

«Плануємо, що до кінця року буде повністю введено в експлуатацію НБК. Це дозволить безпечно завершити необхідні роботи на зруйнованому 4-му енергоблоці та перетворити об’єкт «Укриття» на екологічно безпечну систему. Крім того, заплановано низку заходів щодо запуску другого сховища для відпрацьованого ядерного палива «сухого типу» СВЯП-2. Насправді, це ще кілька важливих кроків до підвищення екологічної безпеки країни», - зазначив Остап Семерак.

Також він нагадав, що торік Указом Президента України було створено Чорнобильський радіологічний біосферний заповідник, який має не лише забезпечувати підтримку та підвищення бар'єрної функції Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, але й сприятиме організації та проведенню міжнародних наукових досліджень.

Як повідомив Голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук, з травня цього року буде розпочато співпрацю з японськими науковцями.

«У цьому питанні маємо досить високий інтерес науковців зі всього світу. За попередніми домовленостями вже з травня буде розпочато співпрацю з японськими науковцями, для яких після аварії на «Фукусімі» ця тема також є близькою», - розповів Віталій Петрук. Він також нагадав, що програмою розвитку зони передбачено впровадження новітніх технологічних та екологічних рішень, таких як будівництво парку сонячної енергетики.

Водночас Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак зазначив, що Уряд працює над створенням належних умов для успішної реалізації проекту парку сонячної енергетики.

«Перший проект відновлюваної сонячної енергетики на території Чорнобильської зони вже почали реалізовувати. Сьогодні можемо говорити про перші приватні інвестиції в цю зону. Це невелика сонячна станція, яка вже будується. Це український інвестор», - повідомив Міністр. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

