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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Великобритания: будьте осторожнее с фолиевой кислотой
    Опубликовано: 2017-04-27 16:44:33

    Фолиевая кислота — витамин, жизненно важный для кроветворения. Ее часто назначают беременным женщинам, потому что она позволяет эффективно бороться с малокровием во время беременности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     Однако исследования английских медиков заставляют задуматься — та ли безопасно это вещество? Ученые выявили, что употребление фолиевой кислоты может повысить риск развития рака груди.


    Несмотря на полученные результаты, сами медики призывают женщин пока не отказываться от приема фолиевой кислоты во время беременности, а лишь тщательно соблюдать назначенную дозировку, не превышать ее и не назначать препарат себе самостоятельно.

    medicus.ru

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