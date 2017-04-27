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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Солевой аэрозоль: средство против микробов
    Опубликовано: 2017-04-27 14:44:00

    Ингаляции солевого аэрозоля, не только облегчают проявления бронхиальной астмы, но и снижают содержание в выдыхаемом воздухе микробов, которые могут быть причиной различных заболеваний. Об этом было сообщено в ноябрьском номере Proceedings of the National Academy of Sciences.

    В небольшом пилотном исследовании было выяснено, что у пациентов, в выдыхаемом воздухе которых содержится много (более 500 частиц) микробов, ингаляции солевого аэрозоля в течение шести минут приводит к снижению на 72% их выделения в течение последующих шести часов. Интересно, что у пациентов, которые выдыхали небольшое (менее 500 частиц) микробов, ингаляции солевого аэрозоля привели к повышению выделения бактерий. Однако их количество все же оставалось ниже, чем в предыдущей группе, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    По мнению ученых, ингаляции солевого аэрозоля обеспечивают повышение поверхностного натяжения слизи выстилающей поверхность бронхов с образованием более крупных капель, которые в меньшей степени способны выходить через рот.
    Авторы исследования считают, что назначение больным острыми респираторными заболеваниями, туберкулезом, бронхитом, корью и другими инфекциями с воздушно-капельным путем передачи ингаляций солевого аэрозоля будет способствовать снижению их заразности, не оказывая при этом негативного влияния на эффективность их лечения.

    medicus.ru

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