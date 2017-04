Солевой аэрозоль: средство против микробов

Ингаляции солевого аэрозоля, не только облегчают проявления бронхиальной астмы, но и снижают содержание в выдыхаемом воздухе микробов, которые могут быть причиной различных заболеваний. Об этом было сообщено в ноябрьском номере Proceedings of the National Academy of Sciences.



В небольшом пилотном исследовании было выяснено, что у пациентов, в выдыхаемом воздухе которых содержится много (более 500 частиц) микробов, ингаляции солевого аэрозоля в течение шести минут приводит к снижению на 72% их выделения в течение последующих шести часов. Интересно, что у пациентов, которые выдыхали небольшое (менее 500 частиц) микробов, ингаляции солевого аэрозоля привели к повышению выделения бактерий. Однако их количество все же оставалось ниже, чем в предыдущей группе.



По мнению ученых, ингаляции солевого аэрозоля обеспечивают повышение поверхностного натяжения слизи выстилающей поверхность бронхов с образованием более крупных капель, которые в меньшей степени способны выходить через рот.

Авторы исследования считают, что назначение больным острыми респираторными заболеваниями, туберкулезом, бронхитом, корью и другими инфекциями с воздушно-капельным путем передачи ингаляций солевого аэрозоля будет способствовать снижению их заразности, не оказывая при этом негативного влияния на эффективность их лечения.



medicus.ru