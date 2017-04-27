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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Приступы сердцебиения: «аптечка» в кармане
    Опубликовано: 2017-04-27 14:04:34

    Фибрилляция предсердий – наиболее частая форма нарушения сердечного ритма, которая выявляется более чем у 2 миллионов американцев. Она характеризуется нерегулярным преимущественно учащенным сердцебиением, которое может сопровождаться одышкой, обмороками, болью в сердце. Фибрилляция предсердий достаточно часто осложняется инфарктом, инсультом, внезапной смертью. Специалисты считают, что только 12 процентов пациентов с фибрилляцией предсердий позитивно откликаются на лекарственную терапию.

    Последнее высказывание попытались опровергнуть итальянские кардиологи, опубликовавшие результаты своего исследования в одном из последних номеров New England Journal of Medicine.

    Они провели наблюдение и лечение 210 пациентов, у которых в стационаре была выявлена фибрилляция предсердий и подобрана рациональное лечение, приведшее к восстановлении сердечного ритма. После выписки пациентам рекомендовано при появлении субъективных или объективных данных фибрилляции предсердий принять один из двух антиаритмических препаратов, флекаинид или пропафенон.
    За период амбулаторного наблюдения за пациентами в течение 15 месяцев у них возникло 618 эпизодов нарушения сердечного ритма. В 94 проценте случаев прием антиаритмического препарата в режиме «по требованию» обеспечивал нормализацию сердечного ритма в течение первых двух часов. В остальных случаях, препараты привели к снижению выраженности проявлений фибрилляции предсердий. Мало того, такой подход обеспечил снижение потребности в осмотре кардиолога и госпитализации, что, конечно же, снизило стоимость лечения.

    Благодаря такому подходу к ведению пациентов с приступами фибрилляции предсердий у 3/4 пациентов сохранился нормальный сердечный ритм, улучшилась насосная функция сердца, повысилась устойчивость к физическим нагрузкам, улучшилось качество жизни, отмечают итальянские кардиологи.

    medicus.ru

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