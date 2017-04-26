Как правильно выбрать футболку

Футболки это элемент одежды, присутствующий у каждого (или почти каждого) человека. Их носят и мужчины и женщины, поскольку они удобны и практичны. Они были и остаются актуальными, поскольку подходят для любого времени года и идеально подходят для жарких дней.

Выбирать футболки нужно правильно, но не следует забывать, что с помощью удобной печати, эту одежду можно сделать индивидуальной. Зайдите на https://www.fatline.com.ua и взгляните на ассортимент имеющегося товара. Если же есть пожелания, то всегда можно придумать что-то свое и сделать великолепный подарок себе или друзьям.

Но как же выбрать саму футболку? Для начала нужно убедиться, что шов хороший, ведь только в этом случае футболка действительно долго сможет прослужить. Хороший шов всегда ровный, из него не торчат нитки, в нем не будет пропусков. Также, сложив левую и правую часть футболки, нужно взглянуть на симметрию. Расхождение даже в несколько миллиметров, после стирки, может превратиться в сантиметровое расхождение, в результате одежда будет сидеть «криво» и некрасиво.

Если со швами все в порядке, можно приступать к осмотру материала. Это должен быть хлопок, шелк, лен, полиэстер, вискоза, а также их вариации. Лучше всего подходит именно хлопок, поскольку такая ткань будет хорошо пропускать воздух к телу, она мягкая и приятная на ощупь. К тому же такая футболка прослужит действительно долго.

Полиэстер еще лучше, но он намного дороже. Особенно если это материал высокого качества. Во, из-за стоимости, его себе позволяют, в основном, люди активно занимающиеся спортом. Ведь такая футболка будет хорошо пропускать не только воздух, но и тепло, а также влагу.

Теперь относительно фасона — легче всего подобрать подходящую футболку мужчине. Стоит взять классический вариант, и вы никогда не ошибетесь. Другое дело — комплектация человека. Спортсмены могут брать плотные футболки, чтобы демонстрировать свои мышцы, людям худощавым — что-то среднее между просторным и облегающим вариантом. Ну а полным только свободные.