  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лучше предупредить, чем лечить
    Опубликовано: 2017-04-26 19:24:03

    Профилактика растяжек – процесс трудоемкий, однако, как показывает опыт, более эффективный, чем борьба с уже имеющимися.

    Поэтому:

    – Поддерживайте вес на стабильном уровне. Стремительное увеличение массы тела даже с последующим ее снижением будет неминуемо приводить к возникновению растяжек.

    Правильно питайтесь. Уменьшайте количество сладкой, мучной и прочей углеводистой пищи. Больше включайте в рацион белков, из которых синтезируется коллаген и эластин, а также овощей.

    – Разумно подходите к занятиям спортом.     Нагрузка должна увеличиваться постепенно, дабы рост кожи поспевал за ее растяжением.

    – Соблюдайте меры предосторожности во время беременности. Носите бандаж. Для профилактики можно использовать массаж, контрастный душ, массирование с помощью массажера или щетки. Регулярные массажи кожи преследуют и еще одну цель – борьбу с целлюлитом.

    – Кормящим мамам необходим специальный уход за грудью. Носите бюстгальтер из натуральных материалов. Ежедневное обмывание груди водой комнатной температуры и вытирание ее грубым полотенцем не только препятствует возникновению мастита, но и закаляет кожу, предотвращая появление растяжек.

    Мифы о растяжках

    Особенно заметными растяжки становятся на фоне загорелой кожи, именно поэтому многие ошибочно связывают их появление с загаром.

    Еще одним популярным мифом является убеждение, что риск возникновения растяжек увеличивается после 30 лет. Это абсолютно не так, поскольку именно молодой организм наиболее чувствителен к любым гормональным изменениям, а значит, и к появлению стрий. Так что в этом смысле поздние роды менее рискованны.


     

    Массаж

    Пока растяжки свежие и их сравнительно мало, можно начать с самого доступного – с массажа. Здесь лидируют два его вида – ручной и вакуумный. Ручной предупреждает развитие дряблости кожи, усиливает кровообращение, способствует лимфодренажу, улучшает питание ткани. В результате кожа становится более эластичной, упругой, исчезает отечность, а заодно и "почетные знаки материнства".

    Большим спросом пользуется вакуумный массаж, так как обычно, стремясь устранить растяжки, женщины пытаются одновременно убрать и лишние сантиметры. Аппаратный вакуумный массаж позволяет быстро, безопасно и безболезненно “разбить” крупные жировые образования и успешно вывести шлаки и токсины, наладив лимфоток. Восстановленный венозно-лимфатический обмен в тканях способствует активизации клеточного обмена и производству новых клеток, следовательно, растяжки либо пропадают совсем, либо становятся едва заметными.

    Эффективно сочетать массажи с водорослевыми обертываниями. Помимо того, что водорослевые обертывания приводят к общему снижению веса, они минерализируют и увлажняют кожу. Ее тонус повышается, а растяжки сокращаются

    health.sumy.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.