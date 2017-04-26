Лучше предупредить, чем лечить

Профилактика растяжек – процесс трудоемкий, однако, как показывает опыт, более эффективный, чем борьба с уже имеющимися.



Поэтому:



– Поддерживайте вес на стабильном уровне. Стремительное увеличение массы тела даже с последующим ее снижением будет неминуемо приводить к возникновению растяжек.



– Правильно питайтесь. Уменьшайте количество сладкой, мучной и прочей углеводистой пищи. Больше включайте в рацион белков, из которых синтезируется коллаген и эластин, а также овощей.



– Разумно подходите к занятиям спортом. Нагрузка должна увеличиваться постепенно, дабы рост кожи поспевал за ее растяжением.



– Соблюдайте меры предосторожности во время беременности. Носите бандаж. Для профилактики можно использовать массаж, контрастный душ, массирование с помощью массажера или щетки. Регулярные массажи кожи преследуют и еще одну цель – борьбу с целлюлитом.



– Кормящим мамам необходим специальный уход за грудью. Носите бюстгальтер из натуральных материалов. Ежедневное обмывание груди водой комнатной температуры и вытирание ее грубым полотенцем не только препятствует возникновению мастита, но и закаляет кожу, предотвращая появление растяжек.



Мифы о растяжках



Особенно заметными растяжки становятся на фоне загорелой кожи, именно поэтому многие ошибочно связывают их появление с загаром.



Еще одним популярным мифом является убеждение, что риск возникновения растяжек увеличивается после 30 лет. Это абсолютно не так, поскольку именно молодой организм наиболее чувствителен к любым гормональным изменениям, а значит, и к появлению стрий. Так что в этом смысле поздние роды менее рискованны.





Массаж



Пока растяжки свежие и их сравнительно мало, можно начать с самого доступного – с массажа. Здесь лидируют два его вида – ручной и вакуумный. Ручной предупреждает развитие дряблости кожи, усиливает кровообращение, способствует лимфодренажу, улучшает питание ткани. В результате кожа становится более эластичной, упругой, исчезает отечность, а заодно и "почетные знаки материнства".



Большим спросом пользуется вакуумный массаж, так как обычно, стремясь устранить растяжки, женщины пытаются одновременно убрать и лишние сантиметры. Аппаратный вакуумный массаж позволяет быстро, безопасно и безболезненно “разбить” крупные жировые образования и успешно вывести шлаки и токсины, наладив лимфоток. Восстановленный венозно-лимфатический обмен в тканях способствует активизации клеточного обмена и производству новых клеток, следовательно, растяжки либо пропадают совсем, либо становятся едва заметными.



Эффективно сочетать массажи с водорослевыми обертываниями. Помимо того, что водорослевые обертывания приводят к общему снижению веса, они минерализируют и увлажняют кожу. Ее тонус повышается, а растяжки сокращаются

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