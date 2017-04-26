Вкусная диета для любителей мяса и рыбы

Диета Бантинга, физиолога по специальности, богата на белковые вещества, жиры и углеводы в умеренных количествах.



Диету Бантинга можно применять длительное время. Продукты которые рекомендует доктор Бантинг: нежирное мясо и рыба; фрукты; хлеб ржаной, можно из муки грубого помола; чай, кофе без сахара.





Диета Бантинга, примерное меню на один день таково:





Завтрак. Кофе с молоком без сахара;







Обед. 250 г нежирного отварного мяса, кусочек ржаного хлеба, яблоко, лимон, кофе или чай без сахара;







Ужин. 200 г цыпленка, жаренного на решетке, кусочек ржаного хлеба, яблоко

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