Диета Бантинга, физиолога по специальности, богата на белковые вещества, жиры и углеводы в умеренных количествах.
Диету Бантинга можно применять длительное время. Продукты которые рекомендует доктор Бантинг: нежирное мясо и рыба; фрукты; хлеб ржаной, можно из муки грубого помола; чай, кофе без сахара.
Диета Бантинга, примерное меню на один день таково:
Завтрак. Кофе с молоком без сахара;
Обед. 250 г нежирного отварного мяса, кусочек ржаного хлеба, яблоко, лимон, кофе или чай без сахара;
Ужин. 200 г цыпленка, жаренного на решетке, кусочек ржаного хлеба, яблоко