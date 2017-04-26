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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вкусная диета для любителей мяса и рыбы
    Опубликовано: 2017-04-26 19:04:07

    Диета Бантинга, физиолога по специальности, богата на белковые вещества, жиры и углеводы в умеренных количествах.

    Диету Бантинга можно применять длительное время. Продукты которые рекомендует доктор Бантинг: нежирное мясо и рыба; фрукты; хлеб ржаной, можно из муки грубого помола; чай, кофе без сахара.


     

    Диета Бантинга, примерное меню на один день таково:


     

    Завтрак. Кофе с молоком без сахара;


     

    Обед. 250 г нежирного отварного мяса, кусочек ржаного хлеба, яблоко, лимон, кофе или чай без сахара;


     

    Ужин. 200 г цыпленка, жаренного на решетке, кусочек ржаного хлеба, яблоко

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