Яичная диета, в отличие от других диет, рассчитана на химические реакции организма, а не на калорийность пищи. Диета пригодна для всех возрастов. Её эффективность зависит от её строгого соблюдения. Это значит, что если не понравился какой-то продукт диет.
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4 недели
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До 2000 ккал
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До 8 кг
При соблюдении яичной диеты можно не принимать пищевые добавки, так как яйца содержат цианин, который необходим для образования половых гормонов и подпитки мозга, и витамины А, В1, В2, В6, В12, D, Е,К. Приём пищи – три раза в день. Сама же диета протекает в течение четырёх недель.
Первая неделя
Понедельник
Завтрак: 1-2 яйца сваренных вкрутую , 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: какой-либо один вид фруктов и в любом количестве
Ужин: жареное (вареное мясо), кроме баранины.
Вторник
Завтрак: 1-2 вареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: вареная (жареная) курица (без кожи)
Ужин: 2 свареных яйца, салат, тост или 1/4 лепешки, апельсин или грейпфрут.
Среда
Завтрак:1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: любой сыр (обезжиренный) в любом количестве, помидоры, тост.
Ужин: жареное или вареное мясо, кроме баранины
Четверг
Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: какой-либо один вид фруктов и в любом количестве
Ужин: жареное или вареное мясо, кроме баранины, салат.
Пятница
Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: 2 свареных яйца, вареные овощи (зеленый горошек либо фасоль, или морковь, кабачки)
Ужин: рыба вареная либо жареная, салат, апельсин либо грейпфрут.
Суббота
Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: какой-либо один вид фруктов и в любом количестве
Ужин: жареное или вареное мясо, кроме баранины, салат
Воскресенье
Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: вареная или жареная курица (без кожи), помидоры, вареные овощи, апельсин или грейпфрут.
Ужин: варёные овощи
Вторая неделя
Понедельник
Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: жареное или вареное мясо, салат
Ужин: 2 свареных яйца, салат, апельсин/ грейпфрут.
Вторник
Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: жареное или вареное мясо, салат
Ужин: 2 свареных яйца, апельсин или грейпфрут.
Среда
Завтрак: 1-2 вареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: жареное/вареное мясо, огурцы
Ужин: 2 вареных яйца, апельсин/ грейпфрут
Четверг
Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: 2 свареных яйца, сыр (обезжиренный) в любом количестве, вареные овощи
Ужин: 2 свареных яйца.
Пятница
Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: рыба вареная или жареная
Ужин: 2 яйца.
Суббота
Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: жареное или вареное мясо, помидоры, апельсин либо грейпфрут
Ужин: смесь из свежих фруктов.
Воскресенье
Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута
Обед: вареная или жареная курица (без кожи), помидоры, вареные овощи, апельсин или грейпфрут
Ужин: вареная или жареная курица (без кожи), помидоры, вареные овощи, апельсин или грейпфрут.
Следующие дни, рекомендуемые продукты едим в любое время суток. Сами себе выбираем, что на ужин или завтрак.
Третья неделя
Понедельник
Разрешённые фрукты в любое время, в любом количестве в течение дня.
Вторник
Любые салаты и овощи в течение дня, кроме сочетания с картофелем и сухими злаками.
Среда
Салаты, любые фрукты, любые овощи в течение всего дня в любом количестве, в любое время.
Четверг
Рыба вареная или жареная, салат, вареные овощи в любом количестве.
Пятница
Мясо варёное или жареное (кроме баранины), вареные овощи.
Суббота и воскресенье
Один вид фруктов, в любое время, в любом количестве .
Четвертая неделя
Упомянутые ниже продукты употреблять в течение дня.
Понедельник
4 ломтика жареного или вареного мяса, либо 1/4 вареной курицы 4 огурца, 3 помидора
Баночка тунца без масла (либо промытого водой)
Тост
Апельсин либо грейпфрут.
Вторник
Жареное или вареное мясо (максимум 200 грамм)
4 огурца, 3 помидора,
Тост
Яблоко или груша(долька дыни, апельсин, грейпфрут) .
Среда
Ложка творога либо любой белый сыр (обезжиренный)
Тарелка вареных овощей (маленькая)
2 огурца , 2 помидора
Тост
Апельсин или грейпфрут.
Четверг
1/2 вареной или жареной курицы
Огурец, 3 помидора
Тост
Апельсин или грейпфрут
Один вид фруктов.
Пятница
2 вареных яйца
3 помидора, салат
Апельсин или грейпфрут.
Суббота
2 грудки вареной курицы
125 гр. творога или брынзы
Тост
2 огурца , 2 помидора, простокваша
Апельсин либо грейпфрут.
Воскресенье
Ложка творога
Баночка тунца (без масла)
Тарелка вареных овощей (маленькая)
2 огурца, 2 помидора
Тост.
апельсин или грейпфрут
Фрукты, которые можно есть: апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы, ананасы, персики, киви, помело, мандарины, грейпфруты, сливы.
Перед тем, как приступить к диете, проконсультируйтесь у врача.
Преимущества: при яичной диете чуство голода практически не ощущается. Рацион включает в себя большое количество витаминов.
Недостатки: нельзя заменять данные продукты даже похожими, иначе эффект будет минимальный. После яичной диеты организм привыкает к этому рациону. С диеты нужно выходить постепенно