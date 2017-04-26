Яичная диета: советы Опубликовано: Яичная диета, в отличие от других диет, рассчитана на химические реакции организма, а не на калорийность пищи. Диета пригодна для всех возрастов. Её эффективность зависит от её строгого соблюдения. Это значит, что если не понравился какой-то продукт диет.



4 недели



До 2000 ккал



До 8 кг

При соблюдении яичной диеты можно не принимать пищевые добавки, так как яйца содержат цианин, который необходим для образования половых гормонов и подпитки мозга, и витамины А, В1, В2, В6, В12, D, Е,К. Приём пищи – три раза в день. Сама же диета протекает в течение четырёх недель.

Первая неделя

Понедельник

Завтрак: 1-2 яйца сваренных вкрутую , 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: какой-либо один вид фруктов и в любом количестве

Ужин: жареное (вареное мясо), кроме баранины.

Вторник

Завтрак: 1-2 вареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: вареная (жареная) курица (без кожи)

Ужин: 2 свареных яйца, салат, тост или 1/4 лепешки, апельсин или грейпфрут.

Среда

Завтрак:1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: любой сыр (обезжиренный) в любом количестве, помидоры, тост.

Ужин: жареное или вареное мясо, кроме баранины

Четверг

Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: какой-либо один вид фруктов и в любом количестве

Ужин: жареное или вареное мясо, кроме баранины, салат.

Пятница

Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: 2 свареных яйца, вареные овощи (зеленый горошек либо фасоль, или морковь, кабачки)

Ужин: рыба вареная либо жареная, салат, апельсин либо грейпфрут.

Суббота

Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: какой-либо один вид фруктов и в любом количестве

Ужин: жареное или вареное мясо, кроме баранины, салат

Воскресенье

Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: вареная или жареная курица (без кожи), помидоры, вареные овощи, апельсин или грейпфрут.

Ужин: варёные овощи

Вторая неделя

Понедельник

Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: жареное или вареное мясо, салат

Ужин: 2 свареных яйца, салат, апельсин/ грейпфрут.

Вторник

Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: жареное или вареное мясо, салат

Ужин: 2 свареных яйца, апельсин или грейпфрут.

Среда

Завтрак: 1-2 вареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: жареное/вареное мясо, огурцы

Ужин: 2 вареных яйца, апельсин/ грейпфрут

Четверг

Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: 2 свареных яйца, сыр (обезжиренный) в любом количестве, вареные овощи

Ужин: 2 свареных яйца.

Пятница

Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: рыба вареная или жареная

Ужин: 2 яйца.

Суббота

Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: жареное или вареное мясо, помидоры, апельсин либо грейпфрут

Ужин: смесь из свежих фруктов.

Воскресенье

Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута

Обед: вареная или жареная курица (без кожи), помидоры, вареные овощи, апельсин или грейпфрут

Ужин: вареная или жареная курица (без кожи), помидоры, вареные овощи, апельсин или грейпфрут.

Следующие дни, рекомендуемые продукты едим в любое время суток. Сами себе выбираем, что на ужин или завтрак.

Третья неделя

Понедельник

Разрешённые фрукты в любое время, в любом количестве в течение дня.

Вторник

Любые салаты и овощи в течение дня, кроме сочетания с картофелем и сухими злаками.

Среда

Салаты, любые фрукты, любые овощи в течение всего дня в любом количестве, в любое время.

Четверг

Рыба вареная или жареная, салат, вареные овощи в любом количестве.

Пятница

Мясо варёное или жареное (кроме баранины), вареные овощи.

Суббота и воскресенье

Один вид фруктов, в любое время, в любом количестве .

Четвертая неделя

Упомянутые ниже продукты употреблять в течение дня.

Понедельник

4 ломтика жареного или вареного мяса, либо 1/4 вареной курицы 4 огурца, 3 помидора

Баночка тунца без масла (либо промытого водой)

Тост

Апельсин либо грейпфрут.

Вторник

Жареное или вареное мясо (максимум 200 грамм)

4 огурца, 3 помидора,

Тост

Яблоко или груша(долька дыни, апельсин, грейпфрут) .

Среда

Ложка творога либо любой белый сыр (обезжиренный)

Тарелка вареных овощей (маленькая)

2 огурца , 2 помидора

Тост

Апельсин или грейпфрут.

Четверг

1/2 вареной или жареной курицы

Огурец, 3 помидора

Тост

Апельсин или грейпфрут

Один вид фруктов.

Пятница

2 вареных яйца

3 помидора, салат

Апельсин или грейпфрут.

Суббота

2 грудки вареной курицы

125 гр. творога или брынзы

Тост

2 огурца , 2 помидора, простокваша

Апельсин либо грейпфрут.

Воскресенье

Ложка творога

Баночка тунца (без масла)

Тарелка вареных овощей (маленькая)

2 огурца, 2 помидора

Тост.

апельсин или грейпфрут

Фрукты, которые можно есть: апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы, ананасы, персики, киви, помело, мандарины, грейпфруты, сливы.

Перед тем, как приступить к диете, проконсультируйтесь у врача.

Преимущества: при яичной диете чуство голода практически не ощущается. Рацион включает в себя большое количество витаминов. Недостатки: нельзя заменять данные продукты даже похожими, иначе эффект будет минимальный. После яичной диеты организм привыкает к этому рациону. С диеты нужно выходить постепенно health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

