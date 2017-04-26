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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Яичная диета: советы
    Опубликовано: 2017-04-26 17:24:51

    Яичная диета, в отличие от других диет, рассчитана на химические реакции организма, а не на калорийность пищи. Диета пригодна для всех возрастов. Её эффективность зависит от её строгого соблюдения. Это значит, что если не понравился какой-то продукт диет.


       

    • 4 недели


    • До 2000 ккал


    • До 8 кг


    При соблюдении яичной диеты можно не принимать пищевые добавки, так как яйца содержат цианин, который необходим для образования половых гормонов и подпитки мозга, и витамины А, В1, В2, В6, В12, D, Е,К. Приём пищи – три раза в день. Сама же диета протекает в течение четырёх недель.


     

    Первая неделя


     

    Понедельник


     

    Завтрак: 1-2 яйца сваренных вкрутую , 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: какой-либо один вид фруктов и в любом количестве


     

    Ужин: жареное (вареное мясо), кроме баранины.


     

    Вторник


     

    Завтрак: 1-2 вареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: вареная (жареная) курица (без кожи)


     

    Ужин: 2 свареных яйца, салат, тост или 1/4 лепешки, апельсин или грейпфрут.


     

    Среда


     

    Завтрак:1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: любой сыр (обезжиренный) в любом количестве, помидоры, тост.


     

    Ужин: жареное или вареное мясо, кроме баранины


     

    Четверг


     

    Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: какой-либо один вид фруктов и в любом количестве


     

    Ужин: жареное или вареное мясо, кроме баранины, салат.


     

    Пятница


     

    Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: 2 свареных яйца, вареные овощи (зеленый горошек либо фасоль, или морковь, кабачки)


     

    Ужин: рыба вареная либо жареная, салат, апельсин либо грейпфрут.


     

    Суббота


     

    Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: какой-либо один вид фруктов и в любом количестве


     

    Ужин: жареное или вареное мясо, кроме баранины, салат


     

    Воскресенье


    Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


    Обед: вареная или жареная курица (без кожи), помидоры, вареные овощи, апельсин или грейпфрут.


    Ужин: варёные овощи


     

    Вторая неделя


     

    Понедельник


     

    Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: жареное или вареное мясо, салат


     

    Ужин: 2 свареных яйца, салат, апельсин/ грейпфрут.


     

    Вторник


     

    Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: жареное или вареное мясо, салат


     

    Ужин: 2 свареных яйца, апельсин или грейпфрут.


     

    Среда


     

    Завтрак: 1-2 вареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: жареное/вареное мясо, огурцы


     

    Ужин: 2 вареных яйца, апельсин/ грейпфрут


     

    Четверг


     

    Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: 2 свареных яйца, сыр (обезжиренный) в любом количестве, вареные овощи


     

    Ужин: 2 свареных яйца.


     

    Пятница


     

    Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: рыба вареная или жареная


     

    Ужин: 2 яйца.


     

    Суббота


     

    Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: жареное или вареное мясо, помидоры, апельсин либо грейпфрут


     

    Ужин: смесь из свежих фруктов.


     

    Воскресенье


     

    Завтрак: 1-2 свареных яйца, 1/2 апельсина или грейпфрута


     

    Обед: вареная или жареная курица (без кожи), помидоры, вареные овощи, апельсин или грейпфрут


     

    Ужин: вареная или жареная курица (без кожи), помидоры, вареные овощи, апельсин или грейпфрут.


     

    Следующие дни, рекомендуемые продукты едим в любое время суток. Сами себе выбираем, что на ужин или завтрак.


     

    Третья неделя


     

    Понедельник


     

    Разрешённые фрукты в любое время, в любом количестве в течение дня.


     

    Вторник


     

    Любые салаты и овощи в течение дня, кроме сочетания с картофелем и сухими злаками.


     

    Среда


     

    Салаты, любые фрукты, любые овощи в течение всего дня в любом количестве, в любое время.


     

    Четверг


     

    Рыба вареная или жареная, салат, вареные овощи в любом количестве.


     

    Пятница


     

    Мясо варёное или жареное (кроме баранины), вареные овощи.


     

    Суббота и воскресенье


     

    Один вид фруктов, в любое время, в любом количестве .


     

    Четвертая неделя


     

    Упомянутые ниже продукты употреблять в течение дня.


     

    Понедельник


     

    4 ломтика жареного или вареного мяса, либо 1/4 вареной курицы 4 огурца, 3 помидора


     

    Баночка тунца без масла (либо промытого водой)


     

    Тост


     

    Апельсин либо грейпфрут.


     

    Вторник


     

    Жареное или вареное мясо (максимум 200 грамм)


     

    4 огурца, 3 помидора,


     

    Тост


     

    Яблоко или груша(долька дыни, апельсин, грейпфрут) .


     

    Среда


     

    Ложка творога либо любой белый сыр (обезжиренный)


     

    Тарелка вареных овощей (маленькая)


     

    2 огурца , 2 помидора


     

    Тост


     

    Апельсин или грейпфрут.


     

    Четверг


     

    1/2 вареной или жареной курицы


     

    Огурец, 3 помидора


     

    Тост


     

    Апельсин или грейпфрут


     

    Один вид фруктов.


     

    Пятница


     

    2 вареных яйца


     

    3 помидора, салат


     

    Апельсин или грейпфрут.


     

    Суббота


     

    2 грудки вареной курицы


     

    125 гр. творога или брынзы


     

    Тост


     

    2 огурца , 2 помидора, простокваша


     

    Апельсин либо грейпфрут.


     

    Воскресенье


     

    Ложка творога


     

    Баночка тунца (без масла)


     

    Тарелка вареных овощей (маленькая)


     

    2 огурца, 2 помидора


     

    Тост.


     

    апельсин или грейпфрут


     

    Фрукты, которые можно есть: апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы, ананасы, персики, киви, помело, мандарины, грейпфруты, сливы.


     

    Перед тем, как приступить к диете, проконсультируйтесь у врача.


     

    Преимущества: при яичной диете чуство голода практически не ощущается. Рацион включает в себя большое количество витаминов.

    Недостатки: нельзя заменять данные продукты даже похожими, иначе эффект будет минимальный. После яичной диеты организм привыкает к этому рациону. С диеты нужно выходить постепенно

    health.sumy.ua

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