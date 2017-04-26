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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Послы ЕС одобрили отмену виз для граждан Украины
    Опубликовано: 2017-04-26 13:16:10

    До окончательного утверждения либерализации визового режима фактически остался один шаг - решение Совета Евросоюза.

    Комитет постоянных представителей стран - членов Евросоюза (Coreper) одобрил решение о предоставлении Украине безвизового режима. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

    "Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. Министры ЕС утвердят соглашение 11 мая", - написал он.

    Как сообщает корреспондент LIGA.net, президент Петр Порошенко, который в момент принятия этого решения давал на территории Чернобыльской АЭС совместный брифинг с белорусским коллегой Александром Лукашенко, назвал голосование послов "историческим", добавив, что "двери Европы для Украины открыты".

    После того, как решение о либерализации визового режима будет утверждено Советом министров Евросоюза, заверенный подписями президента Европарламента и главы Совета ЕС от Мальты документ будет опубликован в официальном журнале ЕС. Спустя 20 дней после опубликования решение вступит в силу - и украинцы смогут ездить в страны шенгенской зоны без виз. Это произойдет, как ожидается, еще до середины июня 2017 года.

    6 апреля 2017-го Европейский парламент одобрил предоставление украинцам права путешествовать в страны Европейского Союза без виз. Украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС (кроме Ирландии и Великобритании), а также страны шенгенской зоны, не являющиеся членами ЕС, - Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.

    Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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