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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Товарные свиньи подорожали
    Опубликовано: 2017-04-27 09:45:44

    В Украине закупочные цены на живца свиней убойных кондиций в третьей декаде апреля 2017 года продолжили повышаться, — говорится в сообщении аналитического отдела ассоциации «Свиноводы Украины».

    Как уточняется в релизе, если в течение «короткой» послепасхальной недели свиней I-й категории закупали в среднем по 36,4 грн/кг, то по итогам торгов на этой неделе товарные партии в среднем отпускали уже дороже.

    «В частности, диапазон плановых цен текущей неделе поднялся до уровня 37-38 грн/кг, а средняя ценовая отметка тяготеет к его верхней границе», — проинформировали в объединении.

    «Причинами такого подъема основные игроки рынка называют ощутимый дисбаланс спроса на животных, предназначенных для убоя, и их предложение. В частности, производители свинины отмечают оживленную закупочную активность среди мясопереработчиков и спрос на живца со стороны Грузии на фоне отсутствия избыточных или дополнительных партий», — отмечают в ассоциации.

    Ранее в объединении прогнозировали, что подъем цен на свинину в живом весе, скорее всего, продлится до конца майских праздников.

    «Производители также ожидают, что за этот период закупочная цена может пересечь «психологическую» отметку в 40 грн/кг», — резюмировали в «Свиноводах Украины».

    Инф. finance.ua

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