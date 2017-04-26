Гройсман заявил, что бизнес меньше жалуется на правоохранителей

Глава правительства призвал руководство полиции на местах поддерживать диалог с предпринимателями.

Серьезных нареканий на работу правоохранительных органов со стороны бизнеса сегодня немного. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ссылаясь на результаты встреч с представителями реального сектора экономики, сообщает пресс-служба правительства.

По мнению Гройсмана, сейчас очень важно, чтобы руководители управлений полиции на местах поддерживали диалог с предпринимателями для того, чтобы понимать их проблемы и не создавать дополнительных препятствий в их деятельности. "Наша с вами задача, касающаяся экономического блока Национальной полиции - сделать все необходимое, чтобы бизнес не чувствовал ни одного лишнего давления в своей деятельности, - сказал Гройсман на расширенном заседании коллегии МВД.

"Хотел бы, чтобы на местах это было один из ваших главных приоритетов, чтобы никто не позволял себе "кошмарить" бизнес", - добавил Гройсман.

ЛIГАБiзнесIнформ