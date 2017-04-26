  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гройсман заявил, что бизнес меньше жалуется на правоохранителей
    Опубликовано: 2017-04-26 15:30:38

    Глава правительства призвал руководство полиции на местах поддерживать диалог с предпринимателями.

    Серьезных нареканий на работу правоохранительных органов со стороны бизнеса сегодня немного. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ссылаясь на результаты встреч с представителями реального сектора экономики, сообщает пресс-служба правительства.

    По мнению Гройсмана, сейчас очень важно, чтобы руководители управлений полиции на местах поддерживали диалог с предпринимателями для того, чтобы понимать их проблемы и не создавать дополнительных препятствий в их деятельности. "Наша с вами задача, касающаяся экономического блока Национальной полиции - сделать все необходимое, чтобы бизнес не чувствовал ни одного лишнего давления в своей деятельности, - сказал Гройсман на расширенном заседании коллегии МВД.

    "Хотел бы, чтобы на местах это было один из ваших главных приоритетов, чтобы никто не позволял себе "кошмарить" бизнес", - добавил Гройсман.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.