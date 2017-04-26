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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Испанию и Бразилию соединит оптоволоконный кабель в 9,2 тыс. км
    Опубликовано: 2017-04-26 15:15:57

    Правительства Бразилии и Испании к 2019 году проложат между странами трансатлантический оптоволоконный кабель пропускной способностью 72 терабайта/с.

    Правительства Бразилии и Испании договорились к 2019 г. проложить между двумя странами трансатлантический оптоволоконный кабель EllaLink для улучшения обмена данными между странами. Об этом сообщает Reuters.

    Длина подводного кабеля составит 9,2 тыс. км. Его пропускная способность - 72 терабайта в секунду, что примерно в семь раз больше существующих возможностей передачи данных между Южной Америкой и остальным миром. Стоимость проекта не раскрывается.

    Кабель будет подключен к дата-центрам в Мадриде, Сан-Паулу и Лиссабоне, маршрут прокладки пройдет через архипелаг Мадейра, Канарские острова и Кабо-Верде (острова Зеленого Мыса).

    На данный момент единственную существующую прямую связь между Европой и Южной Америкой обеспечивает медный кабель, проложенный еще в 1999 г. консорциумом операторов голосовой связи.

    Инициаторы проекта также не скрывают, что прокладка трансатлантического кабеля - важный шаг по укреплению информационной безопасности. Идея прокладки возникла четыре года назад после того, как бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден опубликовал данные о том, что спецслужбы США прослушивали президента Бразилии Дилму Руссеф и других граждан страны.

    Напомним, ранее сообщалось, что в октябре 2016 г. холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, объявил, что "берет паузу" в дальнейшем продвижении сервиса Google Fiber, который предлагал сверхскоростное (до 1 Гбит/с) подключение к интернету через оптоволоконный кабель.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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