Уже в ближайшее время диабетикам не придется несколько раз в день проверять сахар по крови Опубликовано: Ученые нашли способ, позволяющий кровь заменить слезами, пишет The Daily Mail. Это очень удобно, принимая во внимание, что диабетикам необходимо проходить тест от 2 до 10 раз в день.



Сотрудники Университета Мичигана специально разработали сенсор, способный определять концентрацию сахара в крови по слезам. Технологию уже успешно проверили на кроликах. Методика абсолютно безболезненна и отличается высокой точностью.



Получение же крови из пальца – болезненная процедура, со временем чувствительность пальцев может повыситься и существует риск инфекции. Поэтому, как показывает статистика, некоторые диабетики нерегулярно проверяют сахар. Особенно это касается больных детей.



На данный момент для лиц с диабетом 1 типа (они не могут вырабатывать инсулин и должны постоянно делать инъекции инсулина, опираясь на частое тестирование) и второго типа (инсулин вырабатывается в малых объемах и тестирование требуется проводить дважды в неделю при хорошем раскладе) доступны лишь анализы крови.

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