У психопатов активнее работает «центр удовольствия» мозга

Американские ученые обнаружили, что у людей с психопатией чрезмерно активна система награды мозга, что заставляет их искать удовольствия любой ценой, обнаружили американские ученые.

Как показали предыдущие исследования, при психопатии значительно снижаются чувство страха, способность к сопереживанию и навыки общения с другими людьми. Ученые в ходе нового исследования выяснили, что при этом состоянии также резко усиливаются импульсивность, а также склонность к получению удовольствия и рискованному поведению - качества, предрасполагающие к преступной деятельности, рецидивизму и злоупотреблению психотропными веществами. Отчет о работе опубликован в журнале Nature Neuroscience.

Чтобы выяснить это, исследователи сначала протестировали группу добровольцев на личностные особенности, что позволило выявить людей с психопатическими проявлениями. Затем участникам эксперимента ввели по дозе психостимулятора амфетамина, повышающего выработку медиатора дофамина в системе награды мозга ("центре удовольствия"). Уровень выработки дофамина в ответ на введение препарата оценивали с помощью позитронно-эмиссионной томографии. У добровольцев с проявлениями психопатии этот уровень оказался вчетверо выше, чем у остальных.



Затем ученые предложили участникам эксперимента выполнить простое задание за денежное вознаграждение, при этом активность различных отделов мозга определялась методом функциональной магнитно-резонансной томографии. Выяснилось, что в ожидании денег у склонных к психопатии людей активность прилежащих ядер (одной из структур центра награды мозга) повышалась значительно сильнее, чем у добровольцев без психопатических проявлений.

По словам исследователей, полученные результаты свидетельствуют о том, что при возможности получения материальной прибыли или других удовольствий гиперактивная система награды заставляет психопатов добиваться желаемого любой ценой. Это необходимо учитывать при разработке и применении новых методов лечения психопатии.

medicinform.net