  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • По бактериальному следу будут выявлять преступников
    Опубликовано: 2017-04-26 12:44:34

    Вполне возможно, что скоро правоохранительные органы в дополнение к отпечаткам пальцев получат новое уникальное средство идентификации преступников. Состав колоний бактерий, обитающих на руках, строго индивидуален для каждого человека, утверждают американские ученые из университета в Колорадо, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Открытие, которое сделали американские исследователи, может стать хорошим дополнением к традиционной дактилоскопии (идентификации личности по отпечаткам пальцев) и генетической дактилоскопии. Ученые обнаружили, что состав колоний бактерий, обитающих на руках любого человека, является уникальным для каждого индивидуума. Кроме того, в опытах было установлено, что «бактериальные отпечатки» сохраняются на предметах до двух недель.

    Ученые пояснили, что бактерии, в отличие от отпечатков пальцев, невидимы и легко остаются на предметах, к которым прикасался злоумышленник, а уничтожить «бактериальные следы» практически невозможно. Эксперт, взяв бактериальные пробы на месте преступления, затем установит, какие именно микроорганизмы были оставлены преступником. Ну а после поимки подозреваемого совпадение взятых у него проб с оставленными на месте преступления следами поможет точно установить его причастность или невиновность в преступлении.

    Исследователи утверждают, что каждый из нас постоянно оставляет за собой шлейф из микробов. Они уверены в том, что очень скоро этот метод станет ценным подспорьем в арсенале судебно-медицинских экспертов.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.