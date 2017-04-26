По бактериальному следу будут выявлять преступников

Вполне возможно, что скоро правоохранительные органы в дополнение к отпечаткам пальцев получат новое уникальное средство идентификации преступников. Состав колоний бактерий, обитающих на руках, строго индивидуален для каждого человека, утверждают американские ученые из университета в Колорадо, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Открытие, которое сделали американские исследователи, может стать хорошим дополнением к традиционной дактилоскопии (идентификации личности по отпечаткам пальцев) и генетической дактилоскопии. Ученые обнаружили, что состав колоний бактерий, обитающих на руках любого человека, является уникальным для каждого индивидуума. Кроме того, в опытах было установлено, что «бактериальные отпечатки» сохраняются на предметах до двух недель.

Ученые пояснили, что бактерии, в отличие от отпечатков пальцев, невидимы и легко остаются на предметах, к которым прикасался злоумышленник, а уничтожить «бактериальные следы» практически невозможно. Эксперт, взяв бактериальные пробы на месте преступления, затем установит, какие именно микроорганизмы были оставлены преступником. Ну а после поимки подозреваемого совпадение взятых у него проб с оставленными на месте преступления следами поможет точно установить его причастность или невиновность в преступлении.

Исследователи утверждают, что каждый из нас постоянно оставляет за собой шлейф из микробов. Они уверены в том, что очень скоро этот метод станет ценным подспорьем в арсенале судебно-медицинских экспертов.

medicinform.net