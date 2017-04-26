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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гройсман пообещал подопечным Авакова дополнительное финансирование
    Опубликовано: 2017-04-26 12:00:25

    Премьер-министр Владимир Гройсман обещает надлежащее финансовое и материально-техническое обеспечение Национальной полиции, в частности, подразделений, обеспечивающих общественную безопасность.

    "Хочу вас заверить в том, что мы найдем все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить надлежащий уровень финансирования и материально-технических средств для Нацполиции", — пообещал премьер на коллегии МВД Украины во вторник в Киеве, в ходе которой госсекретарь министерства Алексей Тахтай заявил о недостаточном финансировании, в частности, что при минимальных нуждах министерства в 26,2 млрд грн в бюджете предусмотрено только 16,6 млрд грн.

    По словам Гройсмана, все службы Нацполиции, сориентированные на обеспечение безопасности граждан, будут финансировать надлежащим образом.

    "Мы скорректируем цифры (бюджета), думаю, немножко сомнительна потребность в 26 млрд, но то, что мы будем ориентироваться на нужды (МВД) и стопроцентно их удовлетворять — можете в этом не сомневаться", — сказал премьер-министр.

    Перед этим руководитель Нацполиции Сергей Князев заявил, что 16,6 млрд грн обеспечивает нормативные потребности только на 39%. "По нашим подсчетам, минимальная дополнительная потребность в финансировании на 2017 год составляет 4,150 млрд грн", — сказал Князев.

    Он также отметил, что выделение в конце 2016 года дополнительных 2 млрд 158 млн грн помогло повысить результативность противодействия преступности. "Стимулом в работе для сотрудников уголовного розыска, следствия и других полицейских стало повышение ежемесячного денежного обеспечения. Увеличение зарплат позволило закрыть 5 тыс. вакантных мест в полиции. Сейчас новички проходят обучение, через четыре-пять месяцев выйдут на работу", — рассказал Князев.

    Инф. delo.ua

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