Сроки стабилизации рефракции после прекращения ношения жёстких контактных линз зависят от стажа их использования

Группой исследователей выявлено, что время, необходимое для достижения стабильной рефракции зависит от стажа ношения жёстких газопроницаемых контактных линз (ЖГП).

Поэтому пациенты, которые носят такие контактные линзы и планируют проведение рефракционной операции, должны быть настроены на несколько визитов к офтальмологу перед проведением хирургического вмешательства. Stephen D.и McLeod с коллегами (Калифорнийский Университет) провели исследование, направленное на выявление факторов, влияющих на задержку стабилизации рефракции после прекращения ношения ЖГП контактных линз кандидатами на рефракционные операции. Было обследовано 55 глаз 28 пациентов.

Пациенты прекратили носить контактные линзы за 3 недели до первого визита к офтальмологу. Обследование проводилось каждые 3 недели до тех пор, пока рефракция не стабилизировалась. За стабильное состояние принимали наличие изменений в пределах до 0.25 Д как сферического, так и цилиндрического компонента рефракции, а также изменения оси цилиндра до 25 градусов. В 31 глазах из 55 рефракционная стабильность была отмечена уже во время второго визита к офтальмологу (1 группа), в то время как оставшимся участникам исследования пришлось посетить офтальмолога более, чем два раза (2−я группа). Никакой статистически достоверной разницы между двумя группами не было выявлено по возрасту, полу и показателям рефракции. Однако отмечено статистически достоверное различие по срокам ношения жёстких контактных линз (P = .05). В связи с этим, авторы исследования считают, что пациенты, пользующиеся ЖГП контактными линзами в течение длительного срока должны, прекратив пользоваться линзами перед проведением рефракционного вмешательства, неоднократно посетить офтальмолога, чтобы удостовериться в стабилизации рефракции.



medicus.ru