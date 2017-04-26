Целекоксиб спасает кишечник, но губит сердце

Нестероидный противовспалительный препарат из группы ингибиторов циклоксигеназы-2 — целекоксиб вдвое увеличивает риск сердечных приступов. Эти неутешительные данные получены в результате исследования свойств целекоксиба (celecoxib (Celebrex) как профилактического средства предотвращающего эволюцию полипоза кишечника в рак кишечника.



В рамках рандомизированного, двойного-слепого исследования, плацебо исследования у 3,600 пациентов изучались свойства целекоксиба предотвращать трансформацию полипов кишечника в рак кишечника. Установлено, что пациенты, которые применяли celecoxib в 2,5 раза чаще переносили фатальные или не смертельные сердечные приступы.



Больным участвовавшим в исследовании, фирма-производитель Pfizer рекомендовала прекратить прием препарата, а его аналог rofecoxib (Vioxx) были немедленно изъят с рынка медикаментов. Об указанных побочных действиях информированы пациенты и врачи. Достойная глубокого уважения и подражания оперативность. Так как ранее Celecoxib занимал почетное девятое место в ряду лекарств- бестселлеров в США.



medicus.ru