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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина уведомила Канаду о завершении ратификации договора о ЗСТ
    Опубликовано: 2017-04-25 16:30:44

    Для вступления документа в силу, его должен утвердить Сенат Канады.
    МИД Украины официально уведомил Оттаву об окончательном завершении украинской стороной процедуры ратификации договора о свободной торговле между Украиной и Канадой.
    Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на посольство Украины в Канаде.
    Для того чтобы договор вступил в силу, его должен утвердить Сенат Канады и подписать генерал-губернатор. Ожидается, что это произойдет уже в мае, говорится в сообщении.
    Как сообщал Корреспондент.net, Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли 11 июля 2016 года. Оно будет имплементироваться в течение семи лет.
    С вступлением соглашения в действие, Канада немедленно отменит пошлины на 99.9% украинского импорта, а Украина, в свою очередь, отменит 86% пошлин на импорт из Канады.
    14 декабря 2016 года нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной.

    Инф. korrespondent.net

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