Для вступления документа в силу, его должен утвердить Сенат Канады.
МИД Украины официально уведомил Оттаву об окончательном завершении украинской стороной процедуры ратификации договора о свободной торговле между Украиной и Канадой.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на посольство Украины в Канаде.
Для того чтобы договор вступил в силу, его должен утвердить Сенат Канады и подписать генерал-губернатор. Ожидается, что это произойдет уже в мае, говорится в сообщении.
Как сообщал Корреспондент.net, Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли 11 июля 2016 года. Оно будет имплементироваться в течение семи лет.
С вступлением соглашения в действие, Канада немедленно отменит пошлины на 99.9% украинского импорта, а Украина, в свою очередь, отменит 86% пошлин на импорт из Канады.
14 декабря 2016 года нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной.
Инф. korrespondent.net