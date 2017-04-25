Украина уведомила Канаду о завершении ратификации договора о ЗСТ Опубликовано: Для вступления документа в силу, его должен утвердить Сенат Канады.

МИД Украины официально уведомил Оттаву об окончательном завершении украинской стороной процедуры ратификации договора о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на посольство Украины в Канаде.

Для того чтобы договор вступил в силу, его должен утвердить Сенат Канады и подписать генерал-губернатор. Ожидается, что это произойдет уже в мае, говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли 11 июля 2016 года. Оно будет имплементироваться в течение семи лет.

С вступлением соглашения в действие, Канада немедленно отменит пошлины на 99.9% украинского импорта, а Украина, в свою очередь, отменит 86% пошлин на импорт из Канады.

14 декабря 2016 года нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

