Разработана портативная система для анализа крови

Микрофлюидный мини-диск по одной капле крови автоматически может выявить различные нарушения здоровья . Изображение с сайта cnews.ru Европейское космическое агентство планирует использовать в космосе инновационную портативную диагностическую систему ирландской компании Radisens Diagnostics.



Благодаря ей астронавты смогут быстро сделать анализ крови и своевременно обнаружить опасные нарушения здоровья. Процедура использования новой системы исключительно проста: капля крови помещается на миниатюрный диск-«пуговицу», который имеет сложную структуру, распределяющую образец крови по всей поверхности диска, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Затем диск устанавливается в портативное сканирующее устройство, которое автоматически за несколько минут выполняет сложнейшие анализы крови. С помощью прибора Radisens Diagnostics можно выявить признаки диабета, гипертонии, болезней сердца, печени и почек, а также множество других. Таким образом появляется возможность быстро и с минимумом усилий выполнять регулярные проверки здоровья, даже в условиях оторванности от медицинских учреждений. Кроме того, анализы крови имеют исключительно важное значение для ряда экспериментов по изучению физиологии человека на борту МКС.



Разработка нового устройства является следствием прекращения полетов американских шаттлов, из-за чего проблема веса оборудования, выводимого в космос, стала исключительно острой.



Миниатюрная станция диагностики на основе центробежных микрофлюидных мини-дисков заменяет дорогостоящие громоздкие и сложные в эксплуатации диагностические приборы. Новому устройству не нужна даже электросеть – оно работает на батарейках. Преимуществом является возможность обновления программного обеспечения, которое позволяет расширить возможности мини-диагноста.



В планах специалистов Radisens Diagnostics разработка анализов для выявления сердечных приступов, рака на ранних стадиях, инфекционных заболеваний и вирусов, в том числе ВИЧ. В настоящее время в клинических и научных лабораториях делается более миллиарда анализов крови ежегодно, причем система их обработки далека от оптимальной и потребляет огромное количество человеко-часов и денег. Таким образом, у микрофлюидного мини-диска есть возможность изменить облик медуслуг не только в космосе, но и на Земле.



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