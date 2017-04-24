Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова призвала российские власти провести расследование по факту смерти журналиста Николая Андрущенко в Санкт-Петербурге

Сегодня Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова призвала российские власти провести расследование по факту нападения на российского журналиста Николая Андрущенко, которое послужило причиной его смерти 19 апреля. Журналист скончался примерно через шесть недель после того, как был избит неизвестными лицами.

«Я осуждаю нападение на Николая Андрущенко», - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО. «Я призываю российские власти провести тщательное расследование этого акта насилия, который служит ударом по свободе выражения мнений, и привлечь виновных к ответственности».

73-летний Николай Андрущенко, сооснователь и редактор газеты «Новый Петербург», был госпитализирован 9 марта после того, как был избит неизвестными лицами.

В соответствии с Резолюцией 29 «Осуждение насилия, направленного против журналистов», принятой государствами-членами ЮНЕСКО на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1997 году, Генеральный директор ЮНЕСКО выступает с заявлениями в связи с убийствами работников средств массовой информации. Эти заявления публикуются на специальной веб-странице «ЮНЕСКО осуждает убийство журналистов».