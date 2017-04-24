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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рост мирового спроса на сталь снизится через год - Worldsteel
    Опубликовано: 2017-04-24 16:00:21

    В 2017 году мировой спрос на сталь увеличится на 1,3%, но в 2018 году упадет до 0,9%.

    Мировой спрос на сталь увеличится на 1,3% до 1,53 млрд т в 2017 г., после роста на 1,0% в 2016 г. В 2018 г. прогнозируемый спрос вырастет на 0,9% и достигнет 1,55 млрд т. Об этом сообщает Всемирная сталелитейная ассоциация Worldsteel.

    "В 2016 г. восстановление спроса на сталь превысило ожидания, главным образом, за счет Китая. Мы полагаем, что в 2017-2018 гг. мы увидим рост спроса на сталь и продолжение восстановления в развитых странах, а также ускорением темпов роста в странах с формирующимся рынком. Мы ожидаем, что Россия и Бразилия выйдут из спада. Китай, на долю которого приходится 45% мирового спроса на сталь, вернется к более низким темпам роста после недавнего короткого подъема. Поэтому общий темп роста останется скромным", - сказано в сообщении Worldsteel.

    В отчете ассоциации указаны риски для металлургической промышленности, среди которых: политика новой администрации США, выход Великобритании из ЕС, популизм в Европе, конфликты на Ближнем Востоке и в Украине.

    Напомним, ранее сообщалось, что в первом квартале 2017 г. производство стали в Украине упало до двухлетнего минимума.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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