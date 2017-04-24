Шубу стюардессы Титаника продали на аукционе за $231 тысячу

Перед продажей стоимость лота оценивали в 80 тысяч фунтов, что приблизительно равно $100 тысячам.

Меховое пальто, которое носила стюардесса затонувшего корабля Титаник, продали на аукционе в Великобритании за 150 тысяч британских фунтов (около $192 тысяч). С учетом налогов и сборов покупатель заплатит 181 тысяч британских фунтов ($231 тысячу), сообщает агентство Би-би-си.

Перед продажей стоимость лота оценивали в 80 тысяч фунтов.

Стюардесса Мейбл Беннетт, которой принадлежала шуба, взяла ее с собой для защиты от холода, поскольку на ней была только ночная рубашка когда экипажи спасательных шлюпок прибыли спасать пассажиров Титаника после столкновения корабля с айсбергом.

Мейбл Беннет умерла в 1974 году, а пальто отдала своей племяннице в 1960-х годах. Шуба впервые была выставлена ​на продажу в США в 1999 году.

ЛIГАБiзнесIнформ