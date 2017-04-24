Галлюциногены будут применять для лечения алкоголизма

Американские ученые обнаружили, что галлюциногенный препарат ибогаин, использовавшийся в клинической практике в 1960−х годах, может быть использован как средство для лечения алкогольной зависимости. Ибогаин увеличивает содержание в головном мозге белка GDNF, принимающего непосредственное участие в регуляции эмоционального состояния человека.

Как показали исследования, проведенные на лабораторных животных, добавление ибогаина в пищу позволяет резко снизить выраженность синдрома алкогольной абстиненции, а также буквально отучить крыс от последующего «злоупотребления» алкоголем.

«Большинство лекарственных препаратов, применяемых для лечения алкогольной зависимости, позволяют либо снизить степень «удовлетворения» от приема алкоголя, либо уменьшить выраженность синдрома абстиненции, — рассказала в интервью корреспонденту «ВВС» доктор Патриция Ианак, один из авторов этого исследования. – В отличие от них, ибогаин позволяет еще и снизить интенсивность употребления алкоголя после излечения синдрома отмены, то есть предотвратить рецидивы алкоголизма. В этом отношении у него нет аналогов.»



medicus.ru