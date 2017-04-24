Мелодия мобильника будет избавлять от аллергии

Японские ученые разработали и выпустили мобильный телефон для людей, страдающих аллергией, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Новинку выпустила фирма «Japan Ringing Tone Laboratory». Разработчики утверждают, что мелодии в таких телефонах имеют целебные свойства. Людям, страдающим сезонной аллергией, необходимо дождаться звонка на свой мобильный телефон с лечебной мелодией и поднести трубку к носу. Звук мобильного телефона удаляет из организма пыльцу растений, являющейся сильным аллергеном.

Такие технологии давно используются спецслужбами разных стран – к примеру, для идентификации записей с голосом международных террористов, утверждают разработчики. На данный момент уже разрабатывается целая серия терапевтических мелодий к мобильным телефонам для желающих похудеть.

Компания признает, что пока новая технология не до конца подкреплена научными доказательствами. Но несмотря на это, она стала очень популярной среди японцев. Все больше жителей Японии загружают на мобильные телефоны мелодии от аллергии. Возможно, скоро эта разработка выйдет и на международный рынок, считают эксперты.

medicinform.net