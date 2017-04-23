Риск смерти от инфаркта зависит от числа зубов

Шведские ученые обнаружили, что при утрате зубов повышается риск смерти от ишемической болезни сердца (ИБС), одной из наиболее опасных форм которой является инфаркт миокарда. Как выяснилось, чем меньше зубов осталось у человека, тем выше риск, сообщает AFP.

Проведенные ранее исследования выявили повышение частоты возникновения сердечно-сосудистых заболеваний при заболеваниях полости рта, однако прямая связь между числом зубов и риском смерти от ИБС показана впервые.

Ученые из Каролинского института в течение 12 лет наблюдали за 7674 людьми, большинство из которых страдали заболеваниями периодонта – тканей, примыкающих к зубу и удерживающих его в лунке. За время исследования 629 его участников умерли, из них 299 – от болезней сердца, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Анализ полученных данных показал, что у людей с 10 собственными зубами и менее риск смерти от ИБС в семь раз выше, чем у людей того же возраста и пола, имеющих более 25 зубов.

Как пояснил результаты работы руководитель исследования Андерс Холмлунд (Anders Holmlund), число оставшихся зубов оказалось надежным интегральным показателем того, сколько воспалительных заболеваний полости рта (которые являются фактором риска ИБС) человек перенес за свою жизнь.

medicinform.net