Стресс и депрессия — звенья одной цепи

Эксперименты на мышах позволили научно подтвердить тот факт, что стрессы и депрессия имеют тесную связь. Стрессы провоцируют тревогу и нервозность, что в свою очередь приводит к психологическим расстройствам, утверждают канадские исследователи из Университета Западного Онтарио.

Специалисты полагают, что все эти расстройства между собой связаны и приводят к нарушению деятельности клеток мозга. Активация рецепторов, ответственных за возникновение тревожного невроза, приводила к активации и увеличению числа рецепторов, ответственных за развитие депрессии у мышей. Для блокады этого механизма взаимосвязи различных рецепторов мозга в ходе своей работы ученые использовали специально разработанное вещество, которое оказалось столь эффективным, что в настоящее время рассматривается вопрос о создании на его основе принципиально новой линии медикаментов для лечения депрессии.

Доказав научно связь между стрессом и тяжелыми психологическими состояниями, эксперты настоятельно рекомендуют пересмотреть отношение к ежедневным ситуациям, которые травмируют психику, и минимизировать подобное негативное воздействие, иначе это может привести к тяжелым психологическим последствиям и многолетнему приему антидепрессантов.

medicinform.net