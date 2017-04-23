Особенности постельного белья 3D

Одну треть своей жизни люди проводят во сне. Важную роль при этом приобретает постельное белье. В мире текстиля постоянно развиваются инновационные технологии. Благодаря этому совсем недавно появились новинки с 3d – эффектом. Это постельное белье достаточно эффектно смотрится и теряет свой внешний вид со вренем.

Общее представление о рассматриваемой продукции

Основным отличием от классических вариантов выступает способ нанесения изображения на ткань. Объемный эффект получается с помощью особенной техники фотопечати. Она позволяет сделать рисунок ярким с большим количеством деталей и переходов цвета. Возникает четкая картинка, способствующая созданию иллюзии предметов в объеме. Наносимые натуральные краски тщательно проникают между волокнами, имеют надежное закрепление и во время стирки не смываются, сохраняются на протяжении всего периода эксплуатации. Шьется такое постельное белье по стандартным размерам. Бывает разных размеров: полуторное, двуспальное, евро и семейное.

Отличительные характеристики

Отметим несколько преимуществ:

• на ощупь обладает мягкостью и нежностью,

• имеет приятный блеск,

• многообразность расцветок,

• экологическая чистота,

• простота в уходе,

• создает ощущение «присутствия»,

• достаточная плотность,

• пыль и статическое электричество не накапливаются,

• износостойкость и долговечность.

Варианты оформления

Просматривая каталоги постельного белья 3D, легко заметить, что чаще можно увидеть комплекты с природой, городами, животными. Цветовая гаммам настолько разнообразна, что в выборе определиться очень сложно и хочется сделать несколько покупок. Каждая из них будет эффектно смотреться в вашей спальной комнате и поднимать настроение.

Правила ухода

Следует учитывать некоторые моменты:

• используют и ручную, и машинную стирку с температурой не более сорока градусов,

• во время полоскания следует добавлять кондиционер для смягчения и восстановления волокон,

• о выведении пятен с изделия заботятся перед стиркой,

• однотонные изделия стираются отдельно от цветных,

• применяется деликатный режим отжима,

• изделия с вышивкой гладятся с изнаночной стороны,

• глажку производить лучше во влажном состоянии,

• сушка разрешена в горизонтальном и вертикальном положении, воздействия открытых солнечных лучей запрещено,

• соблюдение правил, указанных на этикетке производителем, позволит сохранять первоначальный вид вещей.

Приобретая постельное белье 3D, вы делаете великолепный подарок себе, либо своим близким на любое торжество. Оно позволит превратить вашу спальню в особенное место релакса, отдыха и фантазий.

