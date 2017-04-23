Сканеры тела могут способствовать развитию рака Опубликовано: Необходимость борьбы с терроризмом, контрабандой и многими прочими преступлениями заставляет власти устанавливать в аэропортах, так называемые сканеры тела. При прохождении через них наше тело просвечивается посредством специального ионизирующего излучения, в результате чего оператор на мониторе может увидеть, что мы скрываем под одеждой, и даже внутри своего тела, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Вместе с тем большая часть сканеров представляет собой реальную угрозу для человеческого здоровья – констатируют ученые. Недавно, власти Евросоюза, заслушав доклад нескольких групп исследователей, решили отказаться от использования сканеров в аэропортах, оставив только те из них, что предусматривают применение радиоволн малой энергии, не представляющие угрозы для здоровья человека.



США отказываться от сканеров не собирается, и даже, напротив, планирует финансирование производство новых типов таких устройств, которые, по словам представителей медицинского сообщества страны, будут значительно менее вредные для здоровья человека. Интересно, что в России опасные сканеры особенно широко не используются, однако в ближайшие несколько лет ими планируется оснастить множество аэропортов, в целях совершенствования системы безопасности. Будут ли эти планы пересмотрены на фоне последних медицинских открытий и запрета, наложенного властями ЕС на использование подобных сканеров, пока остается неясно.



Стоит отметить, что особо не рекомендуется проходить через подобные сканеры беременным женщинам. Риск развития рака у плода после этого может вырасти в несколько раз. Также неясным остается вопрос о контроле состояния подобных сканеров. Неисправное оборудование в данном случае может наделить пассажиров запредельной дозой радиации, в результате чего серьезные проблемы со здоровьем не заставят себя долго ждать. Отличить же исправный сканер от неисправного очень часто сможет только специалист, и, проходя через досмотр в аэропорту Вы можете даже не знать, что входите в самый настоящий ядерный реактор.



Что же касается сканера радиоволн малой энергии, то его использование также вызывает множество протестов, поскольку он позволяет просвечивать одежду, что фактически представляет человека обнаженным на экране монитора оператора. Что сказать, на такое сканирование также согласится не каждый.



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