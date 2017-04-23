  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ген липина претендует на роль универсального регулятора жирового обмена
    Опубликовано: 2017-04-23 14:04:13

    Ученые Калифорнийского университета (Лос-Анджелес, США) открыли новую функцию гена липина (Lpin1), расширив спектр его действия. Выяснилось, что его избыточная экспрессия приводит к ожирению. Об этом ученые сообщили в последнем выпуске журнала Cell Metabolism.


    Впервые ген липина был идентифицирован в 2001 году в одной из лабораторий этого университета, которую возглавляет профессор медицины и генетики человека Карен Рейе. Уже тогда было ясно, что новооткрытый ген выполняет важнейшую роль в регуляции жирового обмена. В частности, было доказано, что низкая активность этого гена предотвращает как наследственное ожирение, так и набор жировой массы в результате переедания. Нокаутирование гена липина вело к липодистрофии.


    Для проведения новых экспериментов ученые сконструировали две трансгенные линии мышей. У одних ген липина находился в состоянии сверхэкспрессии исключительно в жировой ткани, у других – в мышечной. Данный подход был обусловлен тем фактом, что обе ткани – жировая и мышечная играют важнейшую роль в метаболизме жиров. Мыши из обеих групп за короткое время набирали значительный вес, когда их сажали на высококалорийную диету с большим количеством жиров. Одновременно с этим, ученые отмечали снижении экспрессии генов, вовлеченных в процессы окисления жирных кислот. Таким образом, ген липина можно считать антагонистом гена лептина.
    Сверхэкспрессия гена липина проявлялась в жировой и мышечной тканях по-разному. Жировые клетки с активно работающим липиновым геном просто аккумулировали жир быстрее обычного, а вот мышечные клетки перестроились на углеводный источник получения энергии, уменьшив способность окисления жирных кислот. Таким образом, мыши второй линии набирали вес не по причине накопления жировых излишков, а в силу того, что они расходовали пищевые жиры более экономно. У этой же группы было отмечено увеличение инсулинорезистентности, что наводит на мысль о важной роли метаболизма мышечной ткани в предрасположенности к сахарному диабету 2−го типа.
    Как считает Карен Рейе, полученные результаты дают все основания считать, что в лице липина открыт универсальный ген-регулятор жирового обмена. Повышенная активность этого гена создает предрасположенность к ожирению, в то время как снижение его активности обеспечивает защиту от лишнего веса. По мнению профессора Рейе, вполне возможно, что именно из-за различий в работе липинового гена одни люди расплачиваются за любовь к обильной пище увеличением размера талии, в то время как другие без всяких физических упражнений умудряются сохранять стройную фигуру. Кроме того, он предполагает о возможной роли гена липина в определении типа мышечных волокон. Известно, что быстрые мышечные волокна используют в качестве источника энергии глюкозу, а медленные – окисление жирных кислот.
    Дальнейшие работы требуют поиска полимоорфизмов гена липина для выявления предрасположенности к ожирению, сахарному диабету 2−го типа и физической деятельности у человека.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.