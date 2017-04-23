Ученые Калифорнийского университета
Впервые ген липина был идентифицирован в 2001 году в одной из лабораторий этого университета, которую возглавляет профессор медицины и генетики человека Карен Рейе. Уже тогда было ясно, что новооткрытый ген выполняет важнейшую роль в регуляции жирового обмена. В частности, было доказано, что низкая активность этого гена предотвращает как наследственное ожирение, так и набор жировой массы в результате переедания. Нокаутирование гена липина вело к липодистрофии.
Для проведения новых экспериментов ученые сконструировали две трансгенные линии мышей. У одних ген липина находился в состоянии сверхэкспрессии исключительно в жировой ткани, у других – в мышечной. Данный подход был обусловлен тем фактом, что обе ткани – жировая и мышечная играют важнейшую роль в метаболизме жиров. Мыши из обеих групп за короткое время набирали значительный вес, когда их сажали на высококалорийную диету с большим количеством жиров. Одновременно с этим, ученые отмечали снижении экспрессии генов, вовлеченных в процессы окисления жирных кислот. Таким образом, ген липина можно считать антагонистом гена лептина.
Сверхэкспрессия гена липина проявлялась в жировой и мышечной тканях
Как считает Карен Рейе, полученные результаты дают все основания считать, что в лице липина открыт универсальный
Дальнейшие работы требуют поиска полимоорфизмов гена липина для выявления предрасположенности к ожирению, сахарному диабету 2−го типа и физической деятельности у человека.