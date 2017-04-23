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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ароматические масла обладают противобактериальным действием
    Опубликовано: 2017-04-23 12:04:52

    Ученые из университета Манчестера обнаружили, что эфирные масла, широко используемые в ароматерапии, уничтожают устойчивую к действию метициллина бактерию MRSA, а также другие болезнетворные бактерии. MRSA, также называемая золотистым стафилококком, – самая распространенная причина кожных инфекций в США по данным CDC (Центра по контролю и предотвращению заболеваний).


    Новые исследования английских ученых показывают, что ароматические масла уничтожают S. aureus, E. Coli (кишечная палочка), другие бактерии и грибки после контакта с кожей в течение двух минут. Ароматические масла легко можно добавить в мыло или шампунь для специального применения персоналом больниц и пациентами. Исследователи планируют начать клинические испытания, если найдут источники их финансирования.

    Во время исследований было протестировано сорок масел. Два из них уничтожают S. aureus и E. coli практически мгновенно, третье действует в течение некоторого времени. Это означает, что лечебный эффект мыла или шампуня с этими маслами появляется после регулярного применения.


    Как утверждает Джеки Стрингер (Jacqui Stringer), глава клинического и терапевтического отделения Christie Hospital, ароматические масла эффективны, потому что бактерии не устойчивы к воздействию нескольких их составляющих. Традиционные антибактериальные средства содержат только одно действующие вещество, к которому бактерии быстро становятся резистентными, и эффективность препаратов снижается до 50%.

    medicus.ru

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