Радон в воздухе жилых помещений приводит к развитию рака лёгкого

Радоновые ванны были и остаются одним из самых популярных методов лечения на курортах бывшего СССР.

Вот описание действия радона и процедуры радоновых ванн. Радон оказывает противовоспалительное, болеутоляющее, успокаивающее действие, способствует снижению повышенного давления крови, нормализация деятельности нервной, эндокринной и иммунной систем. Радоновая вода способствует устранению спазмов сосудов, мускулатуры, стимулирует процессы регенерации.



Радоновые воды — с лечебно-профилактическими целями применяются в виде ванн, душей, орошений. Часть радона через кожу и доступные слизистые проникает в кровяное русло. Во время приёма радоновых процедур на коже оседают дочерние продукты радона и образуют активный налёт, который фиксируется на коже и не может быть удалён полотенцем. Степень интенсивности налёта определяется концентрацией радона, содержанием дочерних продуктов, продолжительностью ванны, температурой воды и движением её во время приёма процедуры, а также состоянием кожи больного.



Лечебные процедуры с использованием радоновых вод проводятся в писцинах (бассейнах), в виде ванн (в том числе с проточной водой), камерных ванн, душа-массажа, радонового душа. Используются также обертывания, повязки, компрессы из радоновой воды на ограниченные участки тела.

Выделяется радон из организма в основном через лёгкие. Дочерние продукты распада сохраняются в организме до полного распада.

Патологическая реакция (реакция обострения) при лечении радоновыми ваннами, как правило, не наступает или она слабо выражена.

Показаниями к применению радоновых ванн являются гипертоническая болезнь, заболевания и последствия травм ЦНС, заболевания костно-мышечной системы, хронические заболевания легких, ЖКТ и кожи, болезни кожи, хронические воспалительные заболевания женских половых органов с гормонально-зависимыми новообразованиями, простатит.

Но действительно ли так полезен и, более того, просто безопасен инертный газ радон (Rn), распад которого сопровождается α−излучением?

Выделяющийся из-под поверхности земли природный газ радон содержит радиоактивные частицы, которые рассеиваются на открытом воздухе, а так же могут накапливаться в закрытых помещениях. Бóльшая часть вдыхаемого нами радона сразу же выдыхается, однако отдельные частицы могут задерживаться в лёгких, подвергая их повреждающему радиоактивному излучению.

В систематический анализ влияния наличия радона в воздухе жилых помещений на риск развития рака лёгкого были включены данные 13 исследований типа случай-контроль, которые были проведены в 9 европейских странах. Данный анализ был опубликован в декабрьском номере British Medical Journal. Всего было изучено 7148 случаев заболевания раком лёгкого и 14208 контрольных случаев (лица, у которых рак не развился). В ходе исследования изучалась концентрация радона в домах, где пациенты и лица контрольной группы проживали ранее (в течение предшествующих 5−34 лет) и проживают в настоящее время. Был также собран тщательный анамнез, касающийся курения, включая случаи пассивного курения.

Оказалось, что вдыхание радона ежегодно является причиной 20000 случаев рака лёгкого в Европе с летальным исходом, что составляет 9% от случаев рака лёгкого со смертельным исходом и 2% от всех онкологических заболеваний с летальным исходом в Европе. Риск развития рака лёгкого возрастал пропорционально длительности воздействия газа. Курильщики подвергались значительно более высокому риску развития данного заболевания.

Концентрация радона в воздухе обследованных жилых помещений варьировала в широких пределах, причём, в городах она была несколько ниже по сравнению с сельской местностью. По мнению исследователей, одной из возможных мер по снижению концентрации радона в воздухе является устройство вентиляции под полом. При проектировании новых домов создание непроницаемого для радона барьера на уровне земли будет еще более дешёвым и эффективным способом.



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