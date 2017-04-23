Радоновые ванны были и остаются одним из самых популярных методов лечения на курортах бывшего СССР.
Вот описание действия радона и процедуры радоновых ванн. Радон оказывает противовоспалительное, болеутоляющее, успокаивающее действие, способствует снижению повышенного давления крови, нормализация деятельности нервной, эндокринной и иммунной систем. Радоновая вода способствует устранению спазмов сосудов, мускулатуры, стимулирует процессы регенерации.
Радоновые воды —
Лечебные процедуры с использованием радоновых вод проводятся в писцинах (бассейнах), в виде ванн (в том числе с проточной водой), камерных ванн,
Выделяется радон из организма в основном через лёгкие. Дочерние продукты распада сохраняются в организме до полного распада.
Патологическая реакция (реакция обострения) при лечении радоновыми ваннами, как правило, не наступает или она слабо выражена.
Показаниями к применению радоновых ванн являются гипертоническая болезнь, заболевания и последствия травм ЦНС, заболевания
Но действительно ли так полезен и, более того, просто безопасен инертный газ радон (Rn), распад которого сопровождается α−излучением?
Выделяющийся
В систематический анализ влияния наличия радона в воздухе жилых помещений на риск развития рака лёгкого были включены данные 13 исследований типа
Оказалось, что вдыхание радона ежегодно является причиной 20000 случаев рака лёгкого в Европе с летальным исходом, что составляет 9% от случаев рака лёгкого со смертельным исходом и 2% от всех онкологических заболеваний с летальным исходом в Европе. Риск развития рака лёгкого возрастал пропорционально длительности воздействия газа. Курильщики подвергались значительно более высокому риску развития данного заболевания.
Концентрация радона в воздухе обследованных жилых помещений варьировала в широких пределах, причём, в городах она была несколько ниже по сравнению с сельской местностью. По мнению исследователей, одной из возможных мер по снижению концентрации радона в воздухе является устройство вентиляции под полом. При проектировании новых домов создание непроницаемого для радона барьера на уровне земли будет еще более дешёвым и эффективным способом.