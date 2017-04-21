Выбираем аксессуары для ванной на vinzerhome.ua

После того, как в ванной был проведен капитальный ремонт, была заменена вся сантехника на новую, настает время дизайнерских ухищрений. И вот тут приходит идея — купить подходящие аксессуары, чтобы придать помещению индивидуальность и сделать его более уютным.

В большинстве своем владельцы квартиры просто покупают первые попавшиеся аксессуары для ванной, не стараясь их выбрать. А это неправильный подход, ведь нужно еще до начала ремонта определить, в каком стиле будет обустроено помещение. От этого и стоит отталкиваться после.

Самыми первыми аксессуарами стоит выбирать подставки для мыла, зубной щетки, зубной пасты и полотенец. Все смесители и выпирающие части труб из хромированного металла? Позаботьтесь о том, чтобы и аксессуары были такими же.

Кроме того, держатели полотенец обязательно должны быть функциональными. Поворотные устройства удобны, но не столь надежны, как держатели в виде штанги или кольца. Шарнирные конструкции хорошо подходят небольшим помещениям, ведь в сложенном виде занимают крайне мало места.

Полочки очень важны, особенно в том случае, если в ванной нет мебели вообще. Лучше всего брать металлические (из нержавейки) или стеклянные модели. Подойдут и пластмассовые, но они не так стильно выглядят и могут испортить всю обстановку. Над умывальником лучше расположить подставку прямоугольного типа, при этом она должна быть длинной. Многоярусные полукруглые конструкции подходят для углов помещения.

Цветные элементы способны оживить помещение. Так что, если все выполнено в строгом стиле, обязательно купите яркую шторку. Но будьте внимательны к материалу — только особая ткань, обработанная водоотталкивающим составом. Аналогом может выступить винил. Если желаете поставить жесткую ширму с аппликацией, то она должна быть водонепроницаемой.

Еще VINZERHOME.UA советует не избегать декоративных элементов. Их не должно быть слишком много, но они обязаны присутствовать в небольшом количестве. Например, плитка с интересным рисунком или влаголюбивое растение на полочке будут очень хорошо смотреться.