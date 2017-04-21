Где в Киеве быстро и недорого заказать пиццу с доставкой?

Существует мнение о том, что пицца – это вариант перекуса в ситуации, когда нет «здоровой» еды. Такое впечатление создалось у многих людей благодаря видеороликам, рекламам, фильмам и сериалам. В зарубежном кино нередко показывают фрагменты, где герои заказывают пиццу на дом. В большинстве случаев этот кулинарный шедевр выставляют не в лучшем свете, указывая на вредность и высокую калорийность продукта.

Правда это или миф?

Несмотря на огромное количество негативных суждений о пользе пиццы, многие из них – просто выдумки. Подтверждением этому является популярность блюда среди населения. Сегодня быстрая доставка горячей пиццы на дом или в офис – одна из наиболее востребованных услуг в сфере обслуживания.



Из многовековой истории блюда известно, что впервые пицца появилась в 1522 году в Италии. Спустя 100-летие в европейской пищевой «промышленности» работала ни одна сотня людей, профессия которых получила название «pizzaiolo». В то время они занимались изготовлением различных пицц для крестьян. В настоящий момент на родине блюда существует более 2000 вариантов приготовления пиццы. Особенностью итальянских рецептов является то, что в зависимости от размера лепешки меняется количество начинки, однако пропорция ингредиентов остается одинаковой.



Широкий выбор пиццы представлен и в нашей стране. В ресторанах появляется все больше новых вариантов блюда, например:

вегетарианская (овощная);

морская (с морепродуктами);

сырная (без мяса, но с 3-4 видами сыра);

«Кальцоне» (закрытая пицца).



Список ингредиентов пиццы постоянно дополняется новыми. Кулинары предлагают различные их комбинации, поэтому сегодня каждый из нас может купить блюдо на свой вкус.

Заказывая пиццу домой вы получите не просто фастфуд в виде лепешки с колбасой, а настоящее произведение кулинарного искусства, вкусное, питательное и полезное.



Отметим, что многие столичные рестораны делают пиццу по аутентичным итальянским рецептам. Теперь вам не обязательно ехать в Рим или Милан, чтобы отведать вкусную пиццу. Альтернативный вариант – доставка пиццы в Киеве. Наиболее популярными истинно итальянскими вариантами блюда являются:





«Маргарита»;

«Неаполитанская»;

«Четыре сезона»;

«Франческа»;

«Каприччоза»;

«Гавайская».



Если вы собрались провести досуг в кругу семьи или друзей, желаете сытно и вкусно покушать, просто закажите горячую пиццу на дом. Если вам захотелось перекусить в обеденный перерыв, не покидая своего рабочего места, идеальным решением будет доставка пиццы в офис.

Где заказать пиццу быстро и недорого?



Компания «Экипаж Сервис» предлагает огромный выбор вкусных блюд с доставкой во все районы Киева. С недавних пор мы обслуживаем клиентов и в других городах: Днепре, Харькове, Запорожье, Одессе и Львове.



Пицца – один из самых ходовых товаров нашего сервиса. Мы сотрудничаем с лучшими ресторанами городов Украины, поэтому, обращаясь к нам, вы можете быть уверены в свежести блюда, качестве ингредиентов. Выбрать вкусный шедевр и сделать заказ в «Экипаж Сервисе» очень просто.



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