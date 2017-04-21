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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В РФ Свидетелей Иеговы признали экстремистами
    Опубликовано: 2017-04-21 14:15:17

    В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ.

    Верховный суд РФ признал организацию "Свидетелей Иеговы" экстремистской, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Таким образом были удовлетворены исковые требования Минюста РФ, передает ТАСС.

    В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории России. Имущество организации суд обратил в доход государства.

    В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.

    Пока решение суда РФ не вступило в силу.

    Ранее Минюст РФ внес организацию в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

    Организация "Свидетели Иеговы" появилась в 1931 году в США в результате разделения религиозного движения "Исследователи Библии".

    Согласно данным самой организации, в 2015 году наибольшее число активных "возвещателей" в мире достигало 8 220 105 человек. За пределами Европы свидетели Иеговы легально действуют в США и Канаде, а также в таких странах, как Израиль, Иордания, Куба, Нигерия, Доминиканская республика, Кот-д’Ивуар, Эквадор, Чад, Мексика, Танзания. Деятельность организации запрещена в Китае, Северной Корее, Туркменистане, Таджикистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке и в ряде других стран.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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