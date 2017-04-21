В РФ Свидетелей Иеговы признали экстремистами

В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ.

Верховный суд РФ признал организацию "Свидетелей Иеговы" экстремистской, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Таким образом были удовлетворены исковые требования Минюста РФ, передает ТАСС.

В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории России. Имущество организации суд обратил в доход государства.

В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.

Пока решение суда РФ не вступило в силу.

Ранее Минюст РФ внес организацию в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Организация "Свидетели Иеговы" появилась в 1931 году в США в результате разделения религиозного движения "Исследователи Библии".

Согласно данным самой организации, в 2015 году наибольшее число активных "возвещателей" в мире достигало 8 220 105 человек. За пределами Европы свидетели Иеговы легально действуют в США и Канаде, а также в таких странах, как Израиль, Иордания, Куба, Нигерия, Доминиканская республика, Кот-д’Ивуар, Эквадор, Чад, Мексика, Танзания. Деятельность организации запрещена в Китае, Северной Корее, Туркменистане, Таджикистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке и в ряде других стран.

ЛIГАБiзнесIнформ