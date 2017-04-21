Развитие головокружения и стресс имеют тонкую связь

Японские ученые пришли к выводу, что между развитием головокружения и стрессом существует тонкая связь. Проводя опрос на страницах интернета, исследователи оценивали 4 параметра: случаи повышенной тревожности у опрашиваемых лиц, особенности их поведения, способы расслабления и частоту случаев головокружения.

Происследовав более 6000 человек, ученые пришли к выводу, что у пожилых респондентов в большей степени выражены признаки повышенной тревожности, и отмечено меньше способов расслабления.

Как сообщает научный журнал Nippon Jibiinkoka Gakkai kaiho, частое головокружение коррелировало с высоким уровнем тревожности. У респондентов с более частыми случаями головокружения способов релаксации было отмечено меньше.



medicus.ru