Курение способствует набору лишнего веса

Бытует мнение, что курение способствует избавлению от лишних килограммов, и что, бросив курить, в скором времени появится лишний вес. По этой причине многие женщины не спешат расставаться с вредной привычкой, и даже некоторые утверждают, что это единственная причина, по которой они продолжают курить, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Испанские ученые из университета Наварра проводили исследование в течение четырех лет, в котором приняли участие 7565 человек. Анализ основывался на возрасте, поле, массе тела и образе жизни людей. Результаты были несколько неожиданными. Оказалось, что отравление организма никотином, наоборот, связано с набором лишнего веса. Специалисты установили, что активные курильщики набирают больше веса, чем некурящие люди.

Эксперты напомнили, что курение негативно сказывается на здоровье организма и повышает риск возникновения тяжелых заболеваний. Красоты оно тоже не прибавляет, так как кожа желтеет и теряет эластичность. Предположение об избавлении от лишнего веса также оказалось неверным. Бросайте курить, дамы и господа, без всяких сомнений, настоятельно рекомендуют специалисты.

medicinform.net