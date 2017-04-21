Рекомендуемые дозы пенициллина для детей являются неадекватными Опубликовано: Детская дозировка пенициллина, которая сохраняется неизменной вот уже в течение последних 50 лет – должна быть пересмотрена, убеждены ученые из Лондонского Королевского Колледжа и Университета Святого Георгия.



По их словам существующие дозировки ориентированы только лишь на возраст ребенка, что является в корне неверным, поскольку каждый ребенок развивается индивидуально, и определяющими критериями для определения дозировки должны также быть такие факторы, как его вес и состояние здоровья. В настоящее время ежегодно на территории Великобритании детям выдаются шесть миллионов рецептов на применение антибиотиков. Из этого числа порядка 4,5 миллионов составляют антибиотики с содержанием пенициллина.



Согласно существующим стандартам медики вот уже 50 лет исходят из того, что ребенок в возрасте до одного года должен весить 10 кг, до двух лет - 13 кг, в возрасте 5 лет -18кг, и 30 кг в 10 лет. Однако согласно недавнему статистическому отчету в Великобритании средний вес 10-летнего ребенка сегодня составляет порядка 37 кг., и аналогичная ситуация наблюдается во всех прочих возрастных категориях. Таким образом, можно сделать вывод, что средние показатели веса детей возросли приблизительно на 20% в сравнении с уровнем 1963 года. Таким образом, для большинства детей существующие дозы пенициллина является попросту неэффективными, в то время как многие дети по различным причинам не дотягивают до указанных показателей веса, и прописывать им точно такие же дозы антибиотиков является попросту неразумным.



По словам исследователей за последние 50 лет дозировки пенициллина для взрослых пересматривались дважды. Плюс за это время была разработана сложная система тестирования новых препаратов, с тщательным определением их оптимальной дозировки с учетом самых разных критериев, однако “про старые препараты, почему то все забыли”. Вместе с тем на сегодняшний день не существует никаких клинических данных, подтверждающих тот факт, что существующие дозировки пенициллина могут оказаться вредными для здоровья, и по мнению представителей Королевского медицинского сообщества Великобритании, если их и стоит пересмотреть, то и незначительно.

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