Люди, пережившие рак, предрасположены к развитию меланомы Опубликовано: Известно, что пациенты, однажды уже поборовшие меланому, рискуют столкнуться с ней еще раз. Однако, как показали исследования, не защищены и люди, переболевшие типом рака, не связанным с заболеванием кожи, передает CNN со ссылкой на исследование, проведенное доктором Джереми Бордо из Медицинского центра Кейса в Кливленде, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Используя общенациональный реестр Национального института рака, Бордо и его коллеги проанализировали данные 70819 человек, которые в первый раз заболели меланомой, а также данные еще 6353 пациентов, столкнувшихся с раком кожи после того, как побороли другой тип рака.



Как и ожидалось, среди выживших после меланомы риск повторного развития этого вида рака был в 12 раз выше, чем в целом по стране. Среди людей, переболевших другими видами рака, риск развития меланомы оказался ниже, но все равно достаточно значимым.



При этом наибольшей опасности оказались подвержены люди, поборовшие такие виды рака, как рак молочных желез, предстательной железы, лимфома и лейкемия. Например, у женщин, столкнувшихся с раком груди в возрасте до 45 лет, риск развития меланомы был выше на 38%, а после 45 лет - на 12%.



Среди мужчин, избавившихся от рака простаты до 45 лет, - выше на 58%, а после 45 - на 8%. У выживших после лимфомы в младшей возрастной группе риск развития меланомы был на 79% выше, а в старшей - на 34%. Также в старшей возрастной группе у вылечившихся от рака щитовидной железы этот риск составлял 40%, а после лейкоза - 79%.



Результаты исследования были опубликованы на этой неделе в журнале "Архивы дерматологии". Авторы работы считают, что связь между меланомой и другими видами рака может отчасти объясняться изначальной генетической предрасположенностью человека к нескольким типам рака.

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