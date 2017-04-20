Топ-7 лучших музыкальных приложений для вашего смартфона

Приятно всегда иметь возможность слушать любимую музыку: именно она поднимает настроение, помогает бороться со скукой, может помочь расслабиться или, наоборот, взбодриться в нужный момент. И чем больше треков будет в вашей музыкальной коллекции, тем проще будет подобрать подходящую композицию для любого момента жизни. С появлением 3G-интернета необходимость забивать музыкой всю память телефона отпала, ведь теперь ее всегда можно найти в онлайн-приложениях. Предлагаем вашему вниманию обзор 7 лучших, по нашему мнению, музыкальных сервисов для смартфона.





Deezer

В приложении Deezer собрано свыше 40 млн музыкальных композиций на любой вкус. В нем есть несколько чрезвычайно удобных функций, например, индивидуальные рекомендации. Другими словами, приложение самостоятельно анализирует музыку, которую вы слушаете, и на основании собранных данных находит схожие песни и треки. Также с его помощью вы можете прочесть тексты песен и (или) их перевод. В Deezer можно создавать неограниченное количество собственных музыкальных библиотек для того, чтобы ваша любимая музыка всегда была под рукой.

Еще больше преимуществ вы получите, активировав подписку Premium+ (в течение 30 дней ею можно пользоваться бесплатно в пробном режиме). Среди них стоит выделить возможность загружать собственную музыку, а также прослушивать свои плейлисты прямо с панели управления автомобиля (Android Auto).

Musical Map

Хотите узнать, какую музыку сейчас слушают в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Токио или любом другом городе мира? Сделать это вам поможет интересное приложение Musical Map. Оно содержит интерактивную карту мира, на которой отображаются музыкальные предпочтения жителей разных городов. Вы можете просматривать рейтинги самых популярных песен и исполнителей в выбранном городе, а после этого сразу же прослушивать заинтересовавшие вас композиции. Musical Map — отличное приложение для людей, которым надоело однообразие в музыке и которые хотят открыть для себя что-то новое.

Shazam

Shazam — одно из самых популярных приложений в мире. Ежемесячно им пользуются свыше 100 млн человек. Если вы где-то услышали песню, которая вам понравилась, но не знаете ее названия, Shazam поможет ее идентифицировать. Пользоваться этим приложением очень просто и удобно. Запустите Shazam и поднесите телефон как можно ближе к источнику звука. Программа запишет небольшой отрывок песни, сверит ее со своей обширной базой данных и через секунду выдаст вам название и исполнителя.

Все ваши «shazamы» (найденные композиции) можно хранить на своем аккаунте в приложении. Таким образом, ваша музыка никогда не потеряется. А еще вы получите возможность просматривать, что «shazamят» ваши друзья, и делиться с ними своими результатами поиска.

WhoSampled

WhoSampled — полезное приложение для людей, интересующихся написанием современной музыки. Этот музыкальный сервис поможет вам узнать, откуда тот или иной исполнитель взял семплы (небольшие оцифрованные звуковые фрагменты, в качестве которых выступают звуки акустических и электромузыкальных инструментов) для определенной композиции. В каталоге WhoSampled в общей сложности собрана информация о более чем 500 000 треков.

«Яндекс.Музыка»

Приложение «Яндекс.Музыка» — универсальный плеер с функциями поиска и воспроизведения музыкальных композиций. В нем собрано порядка 35 млн песен и треков, и эта коллекция стремительно расширяется. Если вам понравилась новая песня, можете не сомневаться, что она уже есть в библиотеке. С помощью «Яндекс.Музыки» можно скачивать на смартфон любое количество аудиозаписей, читать слова песен и т. д.

Fonoteka

В приложении Fonoteka собрана огромная коллекция легальной музыки: как отечественной, так и зарубежной. С его помощью вы сможете не только слушать, но и сохранять любимые песни и треки. Ежедневно пользователи Fonoteka имеют возможность скачать до 5 альбомов для дальнейшего прослушивания без интернета. К списку преимуществ этого приложения также можно отнести удобный интерфейс, практически моментальный запуск и высокую скорость работы.

Zvooq

Zvooq — одно из самых популярных в Украине бесплатных музыкальных приложений. Его пользователи могут слушать композиции любых жанров, моментально сохранять их в свою коллекцию, создавать и редактировать плейлисты и даже добавлять в них песни, которые идентифицированы с помощью Shazam. Но главным плюсом Zvooq, пожалуй, является огромное количество тематических подборок (например, музыка для тренировок, для романтической атмосферы и т. д). Здесь вы найдете списки самых популярных песен в Shazam, горячих новинок, лидеров радиочартов, главных хитов «Вконтакте» и многое другое.

Обладатели премиум-подписки получают еще больше бонусов: экономию мобильного трафика, отсутствие рекламы, возможность прослушивания музыки без интернета, а также высокое качество звука (320 Кбит/сек).

Суперпредложение: безлимит на музыку от «Киевстар»

Мобильный оператор «Киевстар» подготовил чрезвычайно выгодное предложение для своих абонентов. Подключившись к тарифному плану «Онлайн+» (110 грн/мес., 1 ГБ 3G-интернета) или «Онлайн Экстра» (175 грн/мес., 4 ГБ 3G), вы получаете право безлимитного пользования сразу 4 музыкальными онлайн-приложениями: «Яндекс.Музыка», Fonoteka, Deezer и Zvooq. 3G-трафик, который вы потратите в них, не будет тарифицироваться. Другими словами, вы получаете возможность когда и где угодно слушать любимую музыку напрямую из интернета.

Помимо безлимита на музыку, тарифы «Онлайн+» и «Онлайн Экстра» включают и другие бонусы. Так, абоненты, которые выбрали один из них, получают неограниченный 3G-трафик для 7 популярных социальных сетей и мессенджеров (VK, «Одноклассники», Facebook, Twitter, Facebook Messenger, WhatsApp, Viber), а также свободный доступ к электронным библиотекам MyBook и Smart-Kyivstar, а также сайту Wikipedia.

Вдобавок ко всему вышеперечисленному, абонентам, подключенным к тарифу «Онлайн Экстра», предоставляется еще и безлимитный трафик для трех видеоприложений. Речь идет о сервисах Megogo.net, Divan.TV, а также программе «Домашнее ТВ» от «Киевстар». Таким образом, пользуясь данным тарифом, вы сможете смотреть неограниченное количество фильмов, видеороликов и даже просматривать на телефоне десятки каналов эфирного ТВ.