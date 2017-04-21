Украинские аграрии за время работы инструмента аграрных расписок привлекли 850 млн грн

Отечественные аграрии за время работы инструмента аграрных расписок в Украине с 2014 года привлекли 850 млн грн финансирования с помощью 103 аграрных расписок, сообщил руководитель проекта «Аграрные расписки в Украине» Международной финансовой корпорации (IFC) Алексей Омельяненко на конференции в Киеве.

«Всего за это время было зарегистрировано 103 расписки, из которых 55 уже закрыты. Цифра (объем привлеченных средств -ред.) – 850 млн грн», – сказал он, добавив, что за отчетный период было зарегистрировано 63 финансовых и 40 товарных (под залог будущего урожая) аграрных расписок.

По словам Омельяненко, сейчас расписки действуют в 8 регионах: в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Ожидается, что в будущем этот механизм будет расширен на всю территорию Украины. Омельяненко добавил, что основной целью функционирования механизма аграрных расписок в Украине является улучшение доступа малых и средних аграриев к финансовым ресурсам.

Инф. finance.ua