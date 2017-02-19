Боссы «горят на работе» чаще рядовых сотрудников Опубликовано: От «синдрома менеджера» больше всех страдают бизнесмены и топ-менеджеры. По данным медработников, около 75% обратившихся к ним с такой проблемой - руководители всех рангов.



«В основе развития «синдрома менеджера» лежит длительное и значительное напряжение - из-за большого объема работы, узких временных рамок, высокой ответственности. Кроме того, болезненное состояние может усугубляться неуверенностью или высокими требованиями, предъявляемыми к себе», - рассказывает врач-невролог компании «Медісвіт» Ольга Рубцова.



Последствия такого «горения на работе», по ее словам, зачастую имеют прямо противоположный ожидаемому эффект - топ-менеджер перестаёт быть эффективным руководителем, уступает конкурентам, не укладывается в сроки. «В погоне за «всё успеть и лучше всех» при отсутствии соответствующих внутренних резервов, человек начинает ощущать постоянные проблемы со здоровьем. Головные боли, сердцебиение, быстрая утомляемость, психический и физический дискомфорт, - все это существенно ухудшает качество жизни пациента», - продолжает специалист «Медісвіт».



Врачи утверждают: лечение синдрома менеджера - это не столько приём успокоительных, снотворных или улучшающих работоспособность лекарств, а, прежде всего, индивидуальная психотерапевтическая работа клиента со специалистом. Ведь в данном случае нужно сначала установить первопричину «синдрома менеджера», так как у одного руководителя напряжение связано с недостаточной квалификацией, у другого - с нехваткой навыков ассертивного поведения, у третьего – с чрезмерностью возложенных обязательств.



«Кстати, «синдромом менеджера» может заболеть любой сотрудник компании, не только руководитель. Особенно эта болезнь распространена среди жителей мегаполисов и сотрудников, чья работа связана с повышенной ответственностью (диспетчеров, пилотов, машинистов поездов). Поэтому данный синдром нельзя назвать сугубо «болезнью босса», - продолжает Ольга Рубцова.



А вот что действительно отличает большинство руководителей от рядовых сотрудников – это безответственное отношение к своим болезненным ощущениям, и, как следствие, позднее обращение за медицинской помощью. «Поэтому хочу пожелать всем боссам относиться к своему здоровью хотя бы с таким же вниманием, как к своему автомобилю, который при первых же неполадках отправляется на СТО. Ведь новое авто купить можно, а новый организм – нет», - отмечает врач-невролог компании «Медісвіт».



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