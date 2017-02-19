Судьбу простаты определят гены

Ученые обнаружили гены, которые прогнозируют течение рака простаты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net





Определяя белки-маркеры, кодируемые этими генами, врачи смогут назначать наиболее эффективное лечение.

Таким образом, возможно назначать наиболее эффективное лечение и выявлять риск развития рака простаты, устойчивой к гормональной терапии.

В ходе первого исследования ученые обнаружили 9 генов, которые стоят за низкой выживаемостью пациентов с раком простаты.

В другом исследовании выявлено 6 генов, связанных с самой тяжелой формой рака.

Исследователи полагают, что иммунная система пациентов реагирует на определенные онкогены выработкой в кровь белков-маркеров. Они обнаруживаются при лабораторной диагностике. Таким образом, простой анализ крови сможет заменить пункцию простаты.

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