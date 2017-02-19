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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Судьбу простаты определят гены
    Опубликовано: 2017-02-19 15:44:55

    Ученые обнаружили гены, которые прогнозируют течение рака простаты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Определяя белки-маркеры, кодируемые этими генами, врачи смогут назначать наиболее эффективное лечение.

    Таким образом, возможно назначать наиболее эффективное лечение и выявлять риск развития рака простаты, устойчивой к гормональной терапии.
    В ходе первого исследования ученые обнаружили 9 генов, которые стоят за низкой выживаемостью пациентов с раком простаты.
    В другом исследовании выявлено 6 генов, связанных с самой тяжелой формой рака.

    Исследователи полагают, что иммунная система пациентов реагирует на определенные онкогены выработкой в кровь белков-маркеров. Они обнаруживаются при лабораторной диагностике. Таким образом, простой анализ крови сможет заменить пункцию простаты.

    news.gradusnik.ru

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