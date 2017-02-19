Одинокие люди хуже спят

По мнению американских ученых из Чикаго, одиночество оказывает негативное влияние не только на эмоциональное и психологическое состояние, но и на качество сна человека, пишет Reuters.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за качеством и количеством сна 95 волонтеров, которые признали свое одиночество, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Оказалось, что одинокие люди действительно страдают от разных нарушений сна (долго не могут уснуть, часто просыпаются). Сон одиноких людей прерывистый и короткий, сообщили специалисты.

В «копилку» негативных последствий от одиночества добавилось еще и качество сна. Сон, в свою очередь, играет важную роль в здоровье организма, подчеркнули ученые.

medicinform.net