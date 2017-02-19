Безделье приводит к депрессии

Если человек в течение длительного времени не работает и не занимается какой-либо деятельностью, это может стать причиной возникновения стресса и затяжной депрессии, считают шведские исследователи.

Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что умышленное безделье, отсутствие работы или затяжной отпуск могут приводить к расстройствам психики. По мнению специалистов, это можно объяснить тем, что при полном отсутствии полезной деятельности человек начинает чувствовать эмоциональное опустошение и недостаток впечатлений, даже негативных. Наиболее заметно это на людях, которые привыкли вести социально-активный образ жизни.

По мнению специалистов, человек должен вести постоянно какой-либо полезный вид деятельности, чтобы избежать риска возникновения депрессивного состояния и других психологических расстройств.

medicinform.net