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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Безделье приводит к депрессии
    Опубликовано: 2017-02-19 14:24:48

    Если человек в течение длительного времени не работает и не занимается какой-либо деятельностью, это может стать причиной возникновения стресса и затяжной депрессии, считают шведские исследователи.

    Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что умышленное безделье, отсутствие работы или затяжной отпуск могут приводить к расстройствам психики. По мнению специалистов, это можно объяснить тем, что при полном отсутствии полезной деятельности человек начинает чувствовать эмоциональное опустошение и недостаток впечатлений, даже негативных. Наиболее заметно это на людях, которые привыкли вести социально-активный образ жизни.

    По мнению специалистов, человек должен вести постоянно какой-либо полезный вид деятельности, чтобы избежать риска возникновения депрессивного состояния и других психологических расстройств.

    medicinform.net

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